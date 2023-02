Amazon: Schnelle SSD mit 2 TB von Crucial zum Tiefstpreis im Angebot

Amazon: NVMe SSD von Crucial mit 2 TB im Angebot drastisch reduziert

Beigibt es imaktuell eine schnelle NVMevonmit zwei Terabyte Speicherplatz zum absoluten Tiefstpreis. Die P5 Plus M.2 2280 bekommt ihr ganze 39 Prozent günstiger.Im Rahmen ihrer unverbindlichen Preisempfehlung zahlt ihr üblicherweise 276,66 Euro für das Speicherplatz-Upgrade. Mit dem Angebot des Versandhausriesen sind es jedoch lediglich 169,90 Euro, die ihr auf den Tisch legen müsst.Neben dem bereits angesprochenen Speicherplatz von ganzen zwei Terabyte kann die NVMe SSD von Crucial auch in weiteren Punkten überzeugen. So ist sie beispielsweise mit der modernen PCIe 4.0-Technologie gebaut und erreicht blitzschnelle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 6.600 Megabyte pro Sekunde. Die Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s kann sich ebenfalls sehen lassen.So ist nicht nur für ausreichend Speicherplatz für mächtige Titel, wie beispielsweise dem von uns im Test gelobten Open World-Blockbuster Hogwarts Legacy gesorgt, sondern auch die Ladezeiten werden hierbei deutlich verkürzt. Sogar als Laufwerk für die PS5 könnt ihr sie, im besten Fall in Kombination mit einem Kühler, problemlos verwenden.Wer das Rollenspiel im Harry Potter-Universum hingegen lieber auf dem Fernseher und mit einer Konsole genießen möchte, der bekommt dank dem Versandhausgiganten aktuell ebenfalls eine hervorragende Gelegenheit dazu. Auf Amazon bekommt ihr die