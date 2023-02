Amazon: Starkes Gaming-Headset von Corsair im Angebot zum Tiefstpreis

Corsair HS80 RGB: Gaming-Headset zum Spitzenpreis im Amazon-Angebot

besonders schnelle SSD mit 2 TB von Crucial, die ebenfalls zum Tiefstpreis erhältlich

Wer sich gerade nach einem günstigenumsieht, der wird mit demvonaktuell fündig. Hier gibt es dasHS80 RGB zum absoluten Tiefstpreis.Dabei habt ihr sogar die Auswahl zwischen zwei farblich unterschiedlichen Modellen: Einmal kommt es in einem weißen Design daher, während ihr euch auch für einen schwarzen Look entscheiden könnt, sollte dieser besser zu eurem Setup passen. Obendrein weiß das Corsair HS80 RGB auch auf technischer Seite von sich zu überzeugen.Im Angebot des Versandhausriesen müsst ihr für das Gaming-Headset von Corsair aktuell 74,99 Euro löhnen - laut Geizhals der bisherige Tiefstpreis für das HS80 RGB-Modell des Herstellers. Im Vergleich zu seiner unverbindlichen Preisempfehlung spart ihr so auf Amazon rund 55 Euro.Verschiedenen Reviews und Bewertungen zufolge weiß das Corsair-Headset vor allem mit seinem kristallklaren Klang bei der Sound-Übertragung zu glänzen. Dies gilt sowohl für das omnidirektionale Mikrofon, welches eure Stimme in bester Broadcast-Qualität ans andere Ende trägt, ebenso wie für den Dolby Audio 7.1-Surround-Sound, den ihr selbst zu hören bekommt.Darüber hinaus wird der angenehme Tragekomfort immer wieder gelobt und vom Hersteller als besonderes Merkmal hervorgehoben. Angestöpselt wird das Gaming-Headset über einen USB-Anschluss, wobei es sowohl mit einem PC als auch einem Mac kompatibel ist.Für PC-Spieler dürfte jedoch nicht nur das Corsair HS80 RGB in dieser Woche interessant sein: Im Angebot von Amazon findet ihr aktuell auch eineist.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.