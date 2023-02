Amazon: Highend-Gaming-Maus von Razer im Angebot um fast 50 Prozent reduziert

Amazon: Starke Gaming-Maus von Razer im Angebot deutlich reduziert

Aufist aktuell eine der wohl stärkstendes Herstellers Razer im. Für diebezahlt ihr aktuell gerade einmal knapp die Hälfte ihrer UVP.Ausgestattet mit allerhand starken Features, richtet sich das Modell allem voran an Gamer, die ganz oben mitspielen wollen. Ihr hoher ergonomischer Komfort und ihr leichtes Gewicht sind dabei nur zwei nennenswerte Argumente.Seit vielen Jahren schon zählt die DeathAdder-Reihe von Razer zu den beliebtesten Gaming-Mäusen überhaupt. Grund dafür dürfte ihr besonders ergonomisches Design sein, welches sich hervorragend an die Handflächen vieler PC-Spieler anschmiegt. Die Form wurde mit der Hilfe zahlloser Prototypen und Tests von Ergonomie-Experten und Designern entwickelt, während man stets ein griffiges und leichtes Gehäuse, das zu Bestleistungen verhelfen soll, im Hinterkopf behielt. Bei Amazon bekommt ihr die Razer DeathAdder V2 aktuell um fast 40 Euro günstiger im Angebot:Doch damit nicht genug: Herstellerangaben zufolge wird jeder Klick aufgrund der optischen Maus-Switches in Höchstgeschwindigkeit ausgeführt, ganz ohne Entprell-Verzögerung, "damit der eigene Schuss immer der erste ist". Darüber hinaus weisen die Switches eine Lebensdauer von bis zu 70 Millionen Klicks auf. Obendrein bietet der optische Razer Focus+ Sensor eine Geschwindigkeit von bis zu 20.000 DPI, so dass selbst geringfügige Bewegungen zuverlässig von der Maus erkannt werden können.Obendrein kommt die DeathAdder V2 mit einem sogenannten Speedflex-Kabel von Razer daher. Dieses ist dank seiner Elastizität besonders praktisch und bietet eine ungehinderte Bewegungsfreiheit. Ganz klassisch könnt ihr die Maus mit bis zu fünf Profilen im integrierten Speicher versehen, über welche ihr die acht Tasten frei programmieren könnt. Sucht ihr darüber hinaus noch nach weiterer passender Peripherie, werdet ihr imgarantiert fündig.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.