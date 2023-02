Amazon: Höhenverstellbarer elektrischer Schreibtisch im Angebot vergünstigt

Amazon: Höhenverstellbarer Tisch von Songmics aktuell im Angebot

Wer in ausgiebigen Gaming-Sessions regelmäßig den Wunsch verspürt, auch mal eine andere Sitz- oder gar Stehhaltung einzunehmen, hat mit demvon Songmics imnun die beste Gelegenheit dazu.Mit diesem könnt ihr zwischen Sitzen und Stehen hin- und herwechseln, wie es euch gerade beliebt. Zu einem vergünstigten Preis bekommt ihr aktuell nicht nur das verstellbare Tischgestell, sondern obendrein noch die Tischplatte im Komplettpaket. So tut ihr nicht nur eurem Rücken, sondern auch noch eurem Geldbeutel etwas Gutes.Der höhenverstellbare Tisch von Songmics wartet im im Angebot von Amazon mit zwei verschiedenen Designs auf euch: Einmal in einer komplett weißen Optik, die sich nahtlos in den meisten Büroräumen einfügt sowie in einer eher natürlichen Vintage-Version, die in edler brauner Holzoptik einen etwas gemütlicheren Eindruck macht. Darüber hinaus kommen beide Modelle in jeweils zwei Ausführungen daher, einmal mit einer Tischplattengröße von 120 x 60 Zentimeter und in der etwas mächtigeren Ausführung bei 140 x 60 Zentimetern. In der Höhe könnt ihr zwischen 72 und 120 Zentimetern variieren.Zu seiner weiteren Ausstattung zählt neben den integrierten und vor allem für Gamer sinnvollen Dosen für das Kabelmanagement auch noch eine nützliche Seitentasche aus Vließ, die mittels Haken am Tisch befestigt ist. Hier könnt ihr alles mögliche, seien es Snacks, Büroutensilien oder Gamepads, verstauen. Obendrein bietet der Tisch noch die Möglichkeit, bis zu vier Profile zu speichern, um vorgemerkte Höhen im Handumdrehen einzustellen. Die Bedienung erfolgt über eine elektronische Knopfleiste am Rand der Tischplatte.Die Höheneinstellung erfolgt dabei stets geräuschlos, außerdem darf man sich hier trotz des günstigen Preises um eine gute Verarbeitung mit einem Gewicht von rund 25 Kilogramm freuen. Auf Amazon ist der elektronische Songmics-Schreibtisch aktuell auf dem ersten Rang der Bestseller in seiner entsprechenden Kategorie und wird in den Rezensionen vor allem für seine benutzerfreundlichen Anforderungen beim Aufbau gelobt. Wer nach dem passenden Gegenstück in Form einesDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.