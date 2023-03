Amazon: Blitzschnelle SSD mit 2 TB von Western Digital gerade stark reduziert

Amazon: NVMe SSD von Western Digital mit 2 TB im Angebot stark vergünstigt

Aktuell gibt es imvoneine superschnelle NVMevonmit zwei Terabyte Speicherplatz zum Spitzenpreis. Im Gegensatz zur UVP zahlt ihr sogar über 100 Euro weniger.Üblicherweise zu einem Preis von 355,99 Euro angesiedelt, gibt es die WD_BLACK SN850X NVMe SSD mit dem Deal des Versandhausgiganten zum Preis von 216,48 Euro. Überlegt ihr, eurem PC ein Speicherplatz-Upgrade zu verpassen, ist dies eine günstige Gelegenheit.Abgesehen von den starken zwei Terabyte, die die WD_Black NVMe SSD mitbringt, überzeugt sie Gamer vor allem mithilfe ihrer rasanten Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Dank moderner PCIe 4.0-Architektur erreicht sie Spitzenwerte von 7.300 Megabyte pro Sekunde beim Lesen. Ihre Geschwindigkeit beim Schreiben beläuft sich auf 6.600 MB/s, womit sie zu den schnellsten Vertretern ihrer Art zählen dürfte.Auch die Variante mit einem Terabyte ist mit einem Rabatt von 43 Prozent immernoch deutlich reduziert, wenn es etwas weniger Speicher zu einem günstigeren Preis sein soll. So sorgt ihr schon jetzt für alle aktuellen und kommenden Blockbuster. Denn, könnt ihr je nach Titel gut und gerne mit rund 100 Gigabyte an benötigtem Platz rechnen.Wer beim Hardware-Hersteller nicht auf Western Digital bauen möchte, der findet mit dem. Weiterefür euch zusammengefasst.