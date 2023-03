Amazon: Nvidia GeForce RTX 3060 mit 12 GB im aktuellen Angebot

Nvidia GeForce RTX 3060 bei Amazon im Angebot um 27 Prozent reduziert

Ersparnis: 27 Prozent

Beim Versandhausgigantengibt es im aktuellenvon Hersteller Asus deutlich vergünstigt. Gegenüber ihrer UVP spart ihr so starke 27 Prozent.Schon seit einigen Wochen sinken die Preise der Grafikkarten stetig, mittlerweile gibt es selbst moderne Modelle wie die RTX 3060 von Asus unter 400 Euro zu erstehen. Für Mittelklasse-Rechner und alle, die ihr Budget mit einem Upgrade nicht überstrapazieren wollen, stellt sie eine ernstzunehmende Option dar.Klar, mit den Highend-Karten wie jene der 4000er-Serie von Nvidia kann sich die RTX 3060 nicht unbedingt messen. Das sollte sie aber auch gar nicht, kommt sie doch zu einem Bruchteil des Preises, den ihr beispielsweise für die RTX 4070 Ti zahlen müsst, daher.Dennoch bietet sie dank ihres zwölf Gigabyte großen Grafikspeichers genügend Power, um moderne Titel wie das neueoder FromSoftwares Rollenspiel-Meilenstein, in Full HD-Auflösung flüssig wiederzugeben. Im Amazon-Angebot gibt es die RTX 3060 von Asus statt zu ihrem empfohlenen Preis von 494 Euro nun wesentlich preiswerter:Unter einer Auflösung von 1080p dürfte sie nicht ins Schwitzen kommen, manch weniger anspruchsvollen Titel dürfte die RTX 3060 sogar noch in WQHD-Auflösung sauber auf den Bildschirm zaubern. Neben ihrem Speicher kommt sie mit einer standardmäßigen Taktrate von 1.320 Megahertz daher, geboostet liegt diese bei 1.807 MHz. Mit ihr ist es sogar möglich, spannende Features wie Raytracing und Co. zu nutzen.Auf Amazon ist die RTX 3060 mit 12 GB von Asus überwiegend positiv, mit viereinhalb Sternen bei rund 1.200 Bewertungen, versehen. Wer auf der Suche nach einem brandaktuellen Highend-Modell ist und dabei sein Portemonnaie nicht überstrapazieren will, der dürfte bei Nvidia künftig ebenfalls fündig werden: Einem Leaker zufolgeDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.