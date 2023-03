Amazon: Meta Quest Pro stark reduziert zum Spitzenpreis im Angebot

Meta Quest Pro im unschlagbaren Amazon-Angebot besonders günstig

Bei gibt es aktuell das starke zu seinem bislang neidrigsten Preis im. Wer schon immer einmal in die Virtual Reality reinschnuppern wollte, bekommt somit eine besonders günstige Gelegenheit geboten.Zum gerade erst erschienenen PSVR2, dem Virtual Reality-Headset aus dem Hause Sony, bietet Meta mit dem Quest Pro eine ausgezeichnete Alternative. Diese kommt ohne Kabel daher und ihr seid nicht auf eine PlayStation 5 angewiesen, um die immersiven VR-Titel hautnah zu erleben.Während ihr für das Meta Quest Pro in der Vergangenheit mit geringen Schwankungen eine stolze Summe von rund 1.800 Euro auf den Tisch legen musstet, könnt ihr euch das VR-Headset des Facebook-Konzerns nun bei Amazon zu einem Preis von 1.199 Euro sichern. Im Gegensatz zu seiner UVP und seinem bisherigen Tiefstpreis, der sich laut Geizhals auf 1.749 Euro beläuft, spart ihr dabei eine ganze Menge:Aus technischer Sicht steht es der PlayStation-Alternative in keiner Hinsicht nach, ganz im Gegenteil: Es ist euch mit dem Meta Quest Pro dank seiner Vollfarb-Sensoren jederzeit möglich, die reale Umgebung farblich korrekt darstellen zu lassen, während ihr mit dem PSVR2 nur eine schwarz-weiße Version ausgespielt bekommt. Außerdem funktioniert das Meta VR-Headset sogar völlig kabellos, was bei ausufernden Virtual Reality-Sessions einen deutlichen Vorteil darstellen dürfte, mit dem ihr euch nicht länger verheddert oder bei der Bewegung einschränkt.Darüber hinaus funktioniert das Meta Quest Pro sogar völlig ohne begleitende Konsole oder einen PC. Ihr seid in der Lage, Anwendungen direkt vom Headset aus zu starten, ohne dabei ein zusätzliches Gerät zu nutzen, geschweige denn, euch ein eben solches zulegen zu müssen.