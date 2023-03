Amazon: Samsung Odyssey 4K Gaming-Monitor mit 32 Zoll & 240 Hertz im Frühlingsangebot

Samsung Odyssey Neo G8: 4K Gaming-Monitor im Amazon Frühlingsangebot um 20 Prozent reduziert

Seit gestern laufen beidieund mit ihnen finden wir einige spannende Schnapper, die sich richtig lohnen. So zum Beispiel auch den Samsung Odyssey Neo G8, einem, den es gerade wesentlich günstiger zu erstehen gibt.Er kann nicht nur mit seiner mächtigen Größe von, sondern auch seinen restlichen technischen Spezifikationen überzeugen. Mit dem Frühlings-Deal von Amazon spart ihr ganzegegenüber seiner unverbindlichen Preisempfehlung.Bei dem Samsung Odyssey Neo G8 handelt es sich um einen Gaming-Monitor der absoluten Spitzenklasse. Nicht nur leidenschaftliche Zocker, sondern auch ambitionierte Esports-Aficionados dürften sich über eine Bildwiederholrate vonfreuen, die für ein besonders flüssiges Spielgefühl sorgen soll. Hinzu kommt seinevon gerade einmal einer Millisekunde. Doch das ist bei einem stolzen Preis von 1.159 Euro, die ihr im Angebot von Amazon zahlt, noch lange nicht alles, was der 4K Gaming-Monitor zu bieten hat.Fans optischer Augenweiden dürften vor allem die starken Kontrastwerte, die der Odyssey Neo G8 dankerzielt, schmecken. Diese kommen dank der-Technologie hervorragend zur Geltung, darüber hinaus verfügt er über einen modernen-Anschluss, der dafür sorgt, dass auch die Konsoleros auf ihre Kosten kommen. Denn sowohl für dieals auch für dieSeries-Konsolen eignet sich der Monitor mit seiner kristallklaren 4K-Auflösung hervorragend.Wer auf der Suche nach einem Gaming-Monitor ist und so richtig sparen will, sollte sich allerdings beeilen: Nochhabt ihr Zeit, euch die Schnäppchen im Rahmen der Frühlingsangebote von Amazon zu sichern. Und wer noch nach den passenden Games für seinen brandneuen 4K Gaming-Monitor von Samsung sucht, der wirdbei der ihr aktuelle Top-Titelgratis abstauben könnt, garantiert fündig.