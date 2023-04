Amazon: Kabelloses Gaming-Headset G533 von Logitech im Angebot um 40 Prozent reduziert

Amazon: Beliebtes Wireless-Headset G533 von Logitech jetzt zum starken Preis im Angebot

Wer noch auf der Suche nach einem besonders hochwertigenist, der wird aktuell mit demvonfündig: Das populäre-Headset gibt es hier gerade für fast die Hälfte des Originalpreises zu erstehen.Vorbei ist die Zeit endloser Kabelsalate, die euch daran hindern, euch auch während ihr mit euren Freunden über den Voice-Chat sprecht, innerhalb der eigenen vier Wände zu bewegen. Und auch abgesehen davon können sich die Features des G533 für euch lohnen.Neben seinem hohen Tragekomfort bietet das Logitech G533 einen kristallklaren Klang, mit dem ihr nicht nur Sounds im Spiel, sondern auch eure Lieblingsmusik sowie Film- und Serien-Streams in hoher Audioqualität genießen könnt. Dafür sorgt unter anderem der hauseigene 40 Millimeter Pro-G Treiber, der mit einem dynamischen und ausgewogenen Klangbild punkten kann. Bei Amazon gibt es das Gaming-Headset aktuell besonders günstig im Angebot:Der 7.1 Surround Sound sorgt für ein räumliches Hörempfinden, mit dem ihr auch in hitzigen Multiplayer-Partien stets den Überblick behaltet, von wo sich eure Feinde nähern. Auch auf Seiten der eigenen Stimme wird nicht gegeizt, denn hier sorgt ein 6mm-Mikrofon für die klare Wiedergabe eurer Worte in den Ohren eurer Mitspieler. Und dank einer starken 2,4 Gigahertz-Funkfrequenz könnt ihr euch einer verlustfreien digitalen Audioübertragung selbst bei einer Entfernung von bis zu 15 Metern sicher sein.Damit euch der kabellose Betrieb letzten Endes aber nicht doch einschränkt, ist ein Akku mit einer soliden Laufzeit von bis zu 15 Stunden verbaut. So müsst ihr selbst in schweißtreibenden Spiel-Sessions, die gerne etwas länger dauern dürfen, nicht jederzeit um die Batterie des Gaming-Headsets von Logitech fürchten. Wer lieber seiner Hardware anstelle seiner Peripherie ein Upgrade verpassen will, der findet beim Versandhausriesen aber ebenfalls das passende Angebot: Die schnellegerade ebenso deutlich reduziert.