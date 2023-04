Amazon: Über die Hälfte sparen: Need for Speed Unbound zum neuen Tiefstpreis im Angebot

Amazon: Need for Speed Unbound im Tiefstpreis-Angebot abstauben

Fans adrenalingetränkter Arcade-Rennen dürften mit dem aktuellenvonvoll auf ihre Kosten kommen., EAs neuester Teil der beliebten Racing-Reihe, gibt es hier zum bisherigen Tiefstpreis.Bedenkt man, dass das neue Need for Speed erst zum Ende des vergangenen Jahres erschienen ist, dürfte sich der Kauf wohl besonders lohnen, immerhin zählt er zu den modernsten Titeln des Publishers. Mit dem Deal des Versandhausriesen könnt ihr jetzt sogarim Vergleich zu seinersparen.Noch im Dezember des letzten Jahres lag der Preis für Need for Speed Unbound zwischen 70 und 80 Euro. Doch es folgten immer wieder Vergünstigungen, die stellvertretend dafür stehen dürften, dass EA seinen neuen Serienableger nicht so wirklich loswurde. Dies überrascht allerdings, immerhin konnten wir uns. Bei Amazon bekommt ihr die PC-Version nun für günstige 28,39 Euro - bisher ungeschlagener Tiefstpreis.Mit Unbound macht Criterion einen großen Schritt in die richtige Richtung für das Need for Speed-Franchise. Vor allem die packenden Polizei-Verfolgungsjagden konnten überzeugen, gepaart mit ein paar coolen frischen Gameplay-Elementen, einem stimmigen Soundtrack sowie einer soliden Story.Außerdem hält EA das Rennspiel mit frischem Futter in Form von Updates am Leben, erst kürzlich präsentierte man voller stolz, das frische Fahrzeuge und eine ganze Handvoll hinzukommender Herausforderungen auf den Asphalt brachte.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.