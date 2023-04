Amazon: Nvidia RTX 3070 von Gigabyte jetzt im Angebot zum Tiefstpreis

Amazon: Nvidia GeForce RTX 3070 von Gigabyte zum Spitzenpreis im Angebot

bietet mit seinem aktuelleneinen besonders preiswerten Einstieg in die Welt des Highend-Gamings:vonkönnt ihr euch derzeit zum bisherigensichern.Plant ihr den Umstieg auf eine-Auflösung, oder wollt eurem Gaming-PC ganz einfach ein Upgrade hinsichtlich seiner Grafikkarte spendieren, bekommt ihr mit der RTX 3070 ein hervorragendesgeboten. Sogar bei hohen Auflösungen erzielt die Karte noch immer starke FPS-Werte.Diebietet vollkommen solidean. Ausgestattet mit NvidiasStreaming-Multiprozessoren wohnt ihr ein grundlegender Baustein für eine schnelle und effiziente GPU inne, die für einen höheren Datendurchsatz als die Vorgänger-Architektur sorgt. Mit dem Angebot von Amazon könnt ihr sie, Preisvergleichsportal Geizhals zufolge, nun zum bisherigen Tiefstpreis abstauben: (Stand: 25.04.2023 15:24 Uhr)Hinzu gesellen sich drei kühlende Windforce 3X-Ventilatoren, die einen Zero-Fan-Modus bieten und stets für eine optimale Wärmeabfuhr sorgen sollen, ohne dabei den Lautstärkepegel überzustrapazieren. Als zusätzliche Features dürft ihr euch natürlich über Nvidias Upscaling-Technologie, DLSS, freuen, das bei hochauflösenden Darstellungen hohe Framerates garantieren soll. Außerdem könnt ihr moderne Raytracing-Optionen in Echtzeit nutzen.Bei den Schnittstellen bekommt ihr ebenfalls alles geboten, was das Herz begehrt: Zwei HDMI 2.1- sowie zwei DisplayPort 1.4-Anschlüsse sind vorhanden. Wer noch das passende Futter für seine neue Nvidia GeForce RTX 3070 Grafikkarte sucht, wird ebenfalls beim Versandhausriesen fündig. Derweil gibt es EAs neuesten Rennspielableger,