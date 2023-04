Amazon: Samsung Portable SSD mit 2 TB im Tiefstpreis-Angebot

Samsung Portable SSD mit 2 TB im Tiefstpreis-Angebot von Amazon sichern

Beigibt es gerade eine nicht nur handliche, sondern vor allem widerstandsfähigeaus dem Hauseimzu erstehen. Dabei zahlt ihr für die Variante mitsogar den bisherigenKonkret handelt es sich um die, die in verschiedenen Ausführungen, was ihren Speicherplatz anbelangt, daherkommt. Wer also nach einem robusten Datenträger sucht, mit dem man auch mal guten Gewissens das Haus verlassen oder gar auf Reisen gehen kann, der wird beim Versandhausriesen fündig.Die Samsung Portable SSD T7 kommt nicht nur mit einem satten Speicherplatz von zwei Terabyte, auf dem eure liebste Musik, Bilder, Videos oder sogar Games ausreichend Stauraum finden, daher, sondern bietet obendrein auch noch eine hervorragendeundvon bis zubeziehungsweiseMegabyte pro Sekunde. Die schnelle Übertragungsrate wird dabei mittels neuestem USB 3.2 Gen 2-Standard erzielt. Mit dem Angebot von Amazon spart ihr jetzt über 50 Euro im Vergleich zu ihrer UVP - laut Preisvergleichsportal Geizhals der bisherige Tiefstpreis:Dabei handelt es sich um die schwarze Farbvariante der externen SSD, in beige oder blau zahlt ihr etwas mehr. Auch die Ausführung mitSpeicher könnt ihr euch aber aktuell zum Tiefstpreis sichern, wenn ihr sie mit dem Coupon unter ihrem Preis bei Amazon bestellt:Ganz ähnlich steht es um dieder portablen Samsung SSD. Auch die gibt es bei Amazon gerade deutlich vergünstigt im Angebot zu finden:Abgesehen von ihren technischen Spezifikationen kann die Samsung Portable SSD T7 mit ihrer Verarbeitung und ihrem robusten Design punkten. Sie ist umhüllt von einem sicheren, welches laut Hersteller sogar bei einem Sturz aus bis zu drei Metern Höhe standhält. Außerdem kann sie mit einemsowie einer Hardwareverschlüsselung gleich doppelt geschützt werden. Obendrein braucht sie sich danknicht vor Wasser und Staub fürchten.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.