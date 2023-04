Amazon: Samsung Odyssey WQHD Gaming-Monitor mit 27 Zoll & 240 Hertz im Angebot zum Tiefstpreis

Amazon: Samsung Odyssey Gaming-Monitor mit 27 Zoll und schnellen 240 Hertz zum Tiefstpreis sichern

Mit demvonkönnt ihr aktuell einenvon Samsung, der kaum noch Wünsche offen lässt, zumabstauben. Auf einer Größe vonbietet er starke Features wie eine-Auflösung und eine schnelle Bildwiederholrate vonLetztere dürfte vor allem Liebhaber von kompetitiven Multiplayer-Titeln wieoder dem bevorstehendenansprechen. Doch dank seiner hohen Auflösung und der-Unterstützung kommen auch Fans von epischen Blockbustern im Singleplayer-Format voll auf ihre Kosten.Ganz konkret geht es dabei um den, der neben seinen bereits angesprochenen technischen Spezifikationen noch weitere Features bietet, die sich sehen lassen können. Sein schlichtes, aber nicht weniger edles Design und seinesind dabei nur ein weiterer Pluspunkt. Hinzu gesellen sich eine rasantevon einer Millisekunde, sowie die Unterstützungin Form von AMDs FreeSync-Technologie. Im Angebot von Amazon bekommt ihr den Gaming-Monitor, Preisvergleichsportal Geizhals zufolge, gerade zum Tiefstpreis:Im Vergleich zu anderen Händlern spart ihr hier knapp 50 Euro, generell gibt es das G6-Modell erst seit einigen Wochen unterhalb der 500 Euro-Marke zu finden. Bei seinem Panel setzt Samsung hier im Übrigen aufund-Technologie. Aus ergonomischer Sicht steht er der Konkurrenz in Nichts nach, lässt er sich doch in einem Winkel von bis zudrehen und um bis zuin seiner Höhe verstellen.Ausreichend Schnittstellen findet man ebenfalls, sind doch zwei- sowie ein DisplayPort 1.4-Anschluss vorhanden. Dieauf der Rückseite sowie Bluetooth 5.2 und Wi-Fi-Unterstützung zählen als nette, aber vermutlich auch verzichtbare Spielereien. Und wer noch nach einer passenden Grafikkarte sucht, um seinen neuen Gaming-Monitor so richtig auf Touren zu bringen, der wird mit dem aktuellen