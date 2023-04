Amazon: Nintendo Switch OLED in der Zelda: Tears of the Kingdom Edition im Angebot verfügbar

Passend zum bevorstehenden Release vonist diein der entsprechenden Edition des Spiels wieder beiverfügbar. Und mit demdes Versandhausriesen könnt ihr dabei sogar noch etwas sparen.Doch schon beim letzten Mal dauerte es nicht lang, ehe diewar. Wer also Lust hat, sich an dem edel designten Handheld-Hybriden im Tears of the Kingdom-Look schon bald in der heimischen Schrankwand zu erfreuen, der sollte sich wohl besser sputen.Schon amist es so weit, dann spendiert uns die japanische Spieleschmiede endlich den Nachfolger des hochgelobten Breath of the Wild, das in unserem Test als wohl eines der stärksten Spiele der vergangenen Jahrzehnte einen Meilenstein setzen konnte. Damit ihr euch auch optimal auf den Release einstimmen könnt, legt Amazon mit frischen Nintendo Switch OLED-Konsolen im The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Design nach, auf die ihr im Angebot sogarAuch, wenn die Konsole selbst sich rein optisch, mit ihren güldenen Kringelmustern und einem großen Triforce-Symbol, das über der cremeweißen Front der Dockingstation prangt, an Links neuestes Abenteuer anschmiegt, müsst ihr auf dieses mit dem Kauf wohlgemerkt verzichten. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, also das, ist mit der Nintendo Switch OLEDim AngebotDennoch: Für wahre Zelda-Fans und all jene, die es noch werden wollen, gibt es wohl kaum einen besseren Zeitpunkt, sich die aktuelle OLED-Version der populären Switch zuzulegen. Denn immerhin handelt es sich hierbei um ein waschechtes Sammlerexemplar, von dem ihr in der Zukunft bei solch einem großen Interesse nicht mehr allzu viele sehen dürftet. Wer hingegen noch nachebenfalls fündig werden.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.