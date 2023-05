Amazon: Asus Gaming-Monitor mit 30 Zoll, 220 Hz & IPS im Angebot zum Tiefstpreis

Amazon: Asus ROG Strix Gaming-Monitor mit UWFHD, 220 Hz und mehr zum Tiefstpreis abstauben

Beigibt es derzeit einenvon Asus, der den Traum vom Zocken im Ultrawide-Format wahr werden lässt. Er bietet eine satte Bildschirmdiagonale von, schnellebei der Bildwiederholfrequenz sowie moderne-Technologie auf einem-Panel. Das alles gibt es zumimNatürlich können auch noch weitere technische Spezifikationen des Monitors überzeugen. Auf jene wollen wir folglich noch etwas genauer eingehen und euch das Amazon-Angebot nicht vorenthalten.Bei einer stattlichen maximalen Auflösung von(UWFHD) bietet der Asus ROG Strix XG309CM Gaming-Monitor ein kristallklares Bild, welches mit einer schnellenvon einer Millisekunde übertragen wird. Dank moderner-Technologie genießt ihr eine variable Bildwiederholrate, die Ghosting und Tearing bei scharfen Darstellungen mit hohen Bildraten eliminiert. Natürlich ist der Monitor aber auch-kompatibel, falls ihr eine Nvidia GeForce-Grafikkarte verbaut habt. Bei Amazon gibt es ihn mit dem aktuellen Angebot, Preisvergleichsportal Geizhals zufolge, zum ungeschlagenen Tiefstpreis:Neben den bereits genannten Vorteilen und Features ist das hochwertige und vor allemhervorzuheben. Der Standfuß lässt sich nicht nur neigen, sondern natürlich auch in der Höhe verstellen und sogar in einem-Winkel drehen. Außerdem versorgt Asus euch noch mit einem eigenen Game-Modus, während die Flicker-Free Technologie oder der Ultra-Low Blue Light Mode zum Standardrepertoire gehören dürften.Wer ein Auge auf den Asus ROG Strix XG309CM Gaming-Monitor geworfen hat, sollte sich womöglich beeilen. Wie immer sind die Tiefstpreis-Angebote von Amazon im Hardware-Bereich schnell vergriffen. Vor allem Blockbuster wie das neue, dürften in dem mächtigen Breitbildformat noch einmal deutlich besser zur Geltung kommen als ohnehin schon.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.