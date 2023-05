Amazon: Schneller 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher von Corsair im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: Schnellen DDR5 RAM mit 32 GB von Corsair im Tiefstpreis-Angebot abstauben

Wollt ihr eurem heimischen Gaming-PC ein sattes Geschwindigkeits-Upgrade in Form von modernemverpassen? Dann hatmit dem-starkenvon Corsair, den es gerade zumgibt, genau das richtige Angebot für euch.So sagt ihr nicht nur lästigenden Kampf an, sondern auch gegen endlos erscheinendegeht ihr vor. Und mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr dabei sogar noch eine ganze Stange Geld.Genau genommen handelt es sich bei dem vergünstigten Arbeitsspeicher um das Corsair Vengeance RGB DDR5 Kit, das neben seinem satten Speicherplatz von 32 GB mit einer besonders rasantenvon 6.000 Megahertz daherkommt. Obendrein sorgt diemit 30 Taktzyklen für noch höhere Geschwindigkeiten. Bei Amazon bekommt ihr – Preisvergleichsportal Geizhals zufolge und den Versand mit einberechnet – gerade den Tiefstpreis geboten und spart sogar knapp 60 Euro zur UVP:Die 32 Gigabyte verteilen sich auf zwei einzelne RAM-Riegel, für die ihr einen entsprechenden Anschluss auf eurem Mainboard freihaben solltet. Dabei stellt DDR5 den hochmodernen Standard, der höhere Bandbreiten als sein Vorgänger ermöglichen und dabei energieeffizienter arbeiten soll, dar.Und für alle Fans der bunten Beleuchtung ist dank anpassbarer RGB-Module sogar noch ein optisches Schmankerl mit dabei. Mit dem Corsair Vengeance DDR5 RAM-Kit im Amazon-Angebot seid ihr auf jeden Fall optimal für aktuelle und in der Zukunft bevorstehende Titel gerüstet. So zum Beispiel auch für Bethesdas Sci-Fi-Rollenspielkennen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.