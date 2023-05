Amazon: Schnelle SSD mit 1 & 2 TB von Crucial um fast die Hälfte reduziert

Amazon: Speicherplatzproblem auf PS5 und PC ade – Hier gibt es die Crucial P5 Plus NVMe SSD stark vergünstigt

*ANZEIGE: Crucial P5 Plus für PS5 und PC mit 1 TB für 77 Euro kaufen.

Ersparnis: 43 Prozent

Seid auch ihr auf der Suche nach einer blitzschnellen, mit der ihr Platzproblemen aufund demden Kampf ansagt? Glücklicherweise werdet ihr mit dem aktuellenvonfündig.Hier gibt es die beliebtemit einem und zwei Terabyte gerade zum Spitzenpreis. Neben ihrem Speicherplatz bietet sie natürlich noch weitere technische Spezifikationen, die sie zu einer besonders lohnenswerten Ergänzung für Computer und Konsole machen.Bei wem sich bei Speicherplatzanforderungen jenseits der 100 Gigabyte-Marke die Nackenhaare aufstellen, dem könnte etwas mehr Spielraum für Titel wie dem neuenwohl durchaus zugutekommen. Doch auch die Ladezeiten verkürzt ihr mit der Crucial NVMe SSDs enorm. So bietet sie dank-Architektur eine sequenziellevon bis zu 6.600 MB pro Sekunde – ideal zum Zocken ausschweifender Games. Bei Amazon bekommt ihr sowohl die- als auch die-Variante mit dem aktuellen Angebot fürgegenüber ihrer UVP:Besitzer loben die SSD in den Rezensionen vor allem für ihre– diese gibt der Hersteller selbst mit rundan. Auch die starke Performance wird von den Rezensenten bestätigt, was der Crucial P5 Plus zu einer soliden Bewertung von 4,8 von 5 Sternen bei Amazon verhilft.Auf dem Markt der NVMe SSDs gibt es, zumindest in dem Preissegment, nur wenig Modelle, die mit stärkeren Specs aufwarten. Fürbei gleichen Speicherausführungen immer noch eine ganze Ecke mehr. Wer die Crucial P5 Plus SSD für die PS5 nutzen möchte, der sollte sich aber unbedingt um einen kompatiblen Kühlkörper kümmern, damit auch stets für die nötige Wärmeabfuhr gesorgt ist.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.