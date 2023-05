Amazon: Razer Basilisk V3 Pro - kabellose Gaming-Maus im Angebot zum Tiefstpreis

Razer Basilisk V3 Pro im Angebot von Amazon jetzt zum Tiefstpreis

Peripherie für den Gaming-PC kann heute gut und gerne mal das Portemonnaie sprengen. Nicht aber mit dem aktuellenvon: Hier findet ihr eine der stärkstenjetzt zum bisherigenvor.Konkret geht es dabei um die, die mit ihren technischen Spezifikationen imspielt. Bislang lag ihr Preis jenseits der 150 Euro-Marke, nun bekommt ihr sie aber erstmals deutlich günstiger.Dieder Razer Basilisk V3 Pro liegt bei stolzen 179,99 Euro – ein Kritikpunkt an der kabellosen Gaming-Maus, denn viele konkurrierende Modelle kommen günstiger. Mit dem Angebot von Amazon könnt ihr nun aber so richtig sparen, denn hier bekommt ihr sie, Preisvergleichsportal Geizhals zufolge, zum bisher ungeschlagenendeutlich reduziert:Dank ihres besondersund unverwechselbaren, welches sich an Rechtshänder richtet, liegt sie selbst nach ausgiebigen Spiel-Sessions noch immer hervorragend in der Hand. Sie besitzt über, denen ihr Steuerelemente und Aktionen wie Push-to-Talk, Pings und mehr zuweisen könnt.Als eine „der aktuell besten Mäuse“, wie die Kollegen von Eurogamer im vergangenen September bereits feststellten, hört es dabei aber noch lange nicht auf. Überkönnt ihr auf der Basilisk V3 Pro von Razer speichern. Außerdem bietet sie einen optischen, der mit starker 99,8 Prozent Auflösungsgenauigkeit sogar auf Oberflächen wie Glas fehlerfrei arbeitet.Und auch was ihre Ausdauer und ihre Langlebigkeit betrifft, kann sie überzeugen. So hält sie laut Razeraus, während ihrganzeschafft, ehe er geladen werden muss. Macht jener doch einmal schlapp, könnt ihr die Basilisk V3 Pro aberproblemlos nutzen – dank der geringen Latenz ändert sich am Spielgefühl dabei nichts. Und wer seinem PC noch ein weiteres Upgrade spendieren will, der findetDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.