Amazon: LG OLED TV mit 120 Hertz & 65 Zoll stark vergünstigt im Angebot

Amazon: LG OLED TV mit starken Features zum Spitzenpreis im Angebot

Auf der Suche nach einem neuen Fernseher zum Zocken auf derundSeries? Mit demvonfindet ihr jetzt einen starkenmitin der Bildschirmdiagonale und einer Bildwiederholfrequenz vonzum Spitzenpreis.Dank der mitgeliefertenkönnt ihr den, der erst im Frühjahr des letzten Jahres seinen Verkaufsstart feiern durfte und somit zweifelsohne zu den jüngeren Modellen auf dem Markt zählt, unkompliziert und fachgerecht montieren. Dabei gibt er dank seines ansprechendenauch optisch eine gute Figur ab.Unter den Gaming-Fernsehern lässt sich der LG OLED TV definitiv imeinordnen. Die Panel-Technologie sorgt fürund einen. So genießt ihr nicht nur Filme, sondern auch Blockbuster aus der Gaming-Welt, wie zum Beispiel Kratos‘ neuestes Abenteuer,, in ausgezeichneter Qualität. Der TV eignet sich also ideal zum Zocken auf der Konsole, sei es Sonysoder dieaus dem Hause Microsoft. Und mit dem Amazon-Angebot gibt es ihn gerade stark vergünstigt:Preisvergleichsportal Geizhals zufolge war er bis vor wenigen Tagen noch nie so günstig und auch jetzt gibt es ihn lediglich bei einem Anbieter für ein paar Euro weniger. In den restlichen gelisteten Shops beginnt sein Preis jenseits der 1.900 Euro-Marke. Neben seiner, Auflösung, seiner Bildschirmdiagonale und der hohen Hertz-Zahl kann der LG OLED TV aber auch mit seinen weiteren technischen Spezifikationen überzeugen.So bietet er verschiedene Bildoptimierungssysteme wie beispielsweiseoder einem. Seine, die auch bei schnellen Bewegungen für ein smoothes Spielerlebnis sorgt, ist ein weiterer Vorteil. Und dank seiner, die durch gleich-Anschlüsse und der Möglichkeit, in 4K-Auflösung bei 120 Hz zu spielen, beflügelt wird, eignet er sich ideal zum Zocken.Wer lieber seinenstatt der PS5 oder Xbox an den Fernseher anschließen möchte, der dürfte dank Features wie dem Auto Low Latency Mode, einer variablen Refresh Rate sowie AMDs- sowie Nvidias-Technologie aber ebenfalls glücklich werden. Apropos PC: Mit dem, aktuell besonders günstig.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.