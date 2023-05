Amazon: In der Gaming Week bei Prime Video auf Serien und Filme für Videospiel-Fans sparen

Amazon Gaming Week: Serien- und Film-Fans kommen bei Prime Video auf ihre Kosten

The Last of Us

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu

Uncharted

Noch bis Sonntag läuft beidie. Dabei spart ihr nicht nur auf Spiele, Hardware und Peripherie für euren PC, eure PlayStation-, Xbox- oder Switch-Konsole, sondern auch auf spannende. Wir stellen euch ein paar aufregende Angebote vor.Insgesamt gibt es über 700 Deals zu entdecken und darunter auch so einige Schnäppchen in der-Kategorie, die euch ansprechen dürftet. Beispielsweise bekommt ihr HBOs gefeierte, die noch vor wenigen Wochen erst ihr Release feiern durfte, schon jetzt günstiger.Neben der The Last of Us-Serie hat Prime Video im Zuge der Amazon Gaming Week aber natürlich noch einiges in petto. Zum Beispiel den Pokémon-Film Meisterdetektiv Pikachu, in welchem kein Geringerer als Ryan „Deadpool“ Reynolds dem wohl populärsten Taschenmonster der Geschichte seine Stimme leiht. Und mit dem Angebot von Amazon spart ihr auf den Film sogar satte 50 Prozent. Einen Überblick verschafft ihr euch aber am besten selbst:Wenn ihr noch gar kein Prime-Kunde seid, entgeht euch ohnehin einiges. Zwar handelt es sich bei den im Zuge der Gaming Week vergünstigten Titel um jene, die ihr kaufen oder leihen könnt, jedoch bietet auch die reguläre Mitgliedschaft beim Versandhausriesen, neben seinen weiteren Vorteilen, eine gewaltige Auswahl:Zu den spannendsten Serien und Filmen im Videospielkosmos, die die Gaming Week für euch bereithält, zählen zweifelsohne die folgenden:Als eine der besten Videospiel-Reihen aller Zeiten, war es wohl nur eine Frage der Zeit, ehe The Last of Us verfilmt werden würde. Nachdem ein infektiöser Pilz die Menschheit heimsucht und sie zu Mutanten werden lässt, versucht Protagonist Joel, der von Game of Thrones- und Mandalorian-Star Pedro Pascal gespielt wird, ein Gegenmittel zu finden. Die erste Staffel von HBOs Erfolgsserie gibt es aktuell rund 20 Prozent günstiger:Auch für Nintendo-Fans hat sich das eine oder andere Schmankerl der Gaming Week bei Prime Video versteckt. Mit Meisterdetektiv Pikachu wagte man sich im Jahr 2019 daran, eine Spielfilmadaption des wohl beliebtesten Taschenmonsters umzusetzen. Mit Erfolg: Der Film stieß in der breiten Masse auf Begeisterung, ein zweiter Teil ist bereits in Arbeit.Auch die Uncharted-Spiele haben so einige Fans und zählen zu den wohl stärksten Videospielen der letzten Jahrzehnte. Und nicht nur die Spiele, sondern auch der Uncharted-Film erinnert mit seinem Hauptcharakter Nathan Drake an Klassiker wie Indiana Jones und Co. Drake wird im Übrigen von Tom Holland, dem aktuellen Spider-Man, gespielt, der auch hier beim Springen, Klettern und Kämpfen eine glänzende Figur abgibt.Neben den genannten Titeln, gibt es mit Halo, der Super Mario Bros. Super Show oder auch den Sonic-Filmen genügend Futter für Cineasten. Interessiert ihr euch mehr für die Videospiele selbst, enttäuscht euch der Versandhausriese natürlich auch hierbei nicht. An anderer Stelle haben wir– bedenkt aber, dass diese nur noch rund drei Tage, bis zum Ende der Woche am 28. Mai, läuft.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.