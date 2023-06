Amazon: Mit 27 Zoll, IPS & WQHD - Acer Gaming-Monitor für unter 200 Euro im Angebot

Amazon: Mit IPS, WQHD & mehr – Starker Gaming-Monitor von Acer zum Budget-Preis

Ihr wollt den Sprung wagen und künftig in kristallklarer-Auflösung zocken? Dann hatmit demvonein spannendesfür euch, bei dem ihr nicht einmalauf den Tisch legen müsst.Dafür bekommt ihr eine ordentliche Bildschirmdiagonale von, die sich über dasdes Displays erstreckt. Aber auch die weiteren Features können sich sehen lassen.Konkret handelt es sich hierbei um den, den ihr zum derzeitigen Bestpreis im Amazon-Angebot abstauben könnt. Neben seinen genannten Spezifikationen bringt der Gaming-Monitor eine rasantevon einer Millisekunde mit. Dieliegt nicht im eSport-Bereich, dürfte aber mit 75 Hertz dennoch ausreichend sein. Und dank-Feature seid ihr stets vor nervigen Rucklern gefeit.Dank des IPS-Displays genießt ihr ein präzisesund starke, die aus verschiedensten Blickwinkeln unverfälscht bleiben. Das schlanke Design passt auf jeden Tisch, obendrein sind natürlich Schnittstellen wie zwei- und ein-Anschluss verbaut.Wer also noch nach einem idealen Monitor für ausgiebige Gaming-Sessions sucht, dabei aber nicht sein Portemonnaie platzen sehen möchte, der bekommt hier eine günstige Gelegenheit geboten. So seid ihr bestens für spannende Blockbuster, wie beispielsweise das jüngst erschienene, bestens gerüstet. Wem der Sinn nach einem wesentlich stärkeren Monitor steht, der wird mit demfündig.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.