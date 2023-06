Amazon: Beliebteste NVMe SSD von Crucial über die Hälfte günstiger im Angebot

Amazon: Crucial P3 Plus – Die beliebteste NVMe SSD jetzt nahezu unschlagbar günstig im Angebot

Wollt ihr eurem Gaming-PC ein Speicherplatz-Upgrade der besonders flotten Art verpassen? Dann habt ihr mit demvonundnun eine günstige Gelegenheit dazu.Hier spart ihr aktuell nämlich starkeauf die beliebteste, die der Versandhausriese zu bieten hat. Doch abgesehen von ihrem Preis können sich natürlich auch ihre technischen Spezifikationen sehen lassen.Ganz konkret handelt es sich um die Crucial P3 Plus, die aktuell den Bestseller-Rang Nummer 1 auf Amazon in der Kategorie der NVMe SSDs inne trägt. Sie baut auf die PCIe Gen4-Architektur, womit sie auf einevon bis zu 5.000 Megabyte pro Sekunde kommt. Auch um ihreist es mit 3.600 MB/s aber gut bestellt. Gegenüber ihrer unverbindlichen Preisempfehlung von 120,99 Euro spart ihr auf die-Variante aktuell fast 80 Euro mit dem Angebot:Wem das zu wenig ist, der findet allerdings auch größere Speicherwerte zum kleinen Preis vor. Auf die Crucial P3 Plus mitspart ihr so noch immer 20 Prozent gegenüber ihrer UVP, bei der Variante mitsind es sogar 27 Prozent. Das Modell mit nur einem Terabyte liegt jedoch – Preisvergleichsportal Geizhals zufolge – nur rund einen Euro über dem niedrigsten Preis, für den es die NVMe SSD je zu kaufen gab. Hier spart ihr mit einem Rabatt von 65 Prozent folglich auch am meisten.Mit dem Upgrade eures PC-Speichers macht ihr euch schon einmal, aber auch in Anbetracht jüngster Veröffentlichungendaherkommt, kann es nicht schaden, aufzurüsten. Seid ihr hingegen lieber an der Konsole zugange, dürfte euch der aktuell ebenfalls imvielleicht auch interessieren.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.