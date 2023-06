Amazon: Kabellose Highend-Gaming-Maus von Logitech im Angebot

Amazon: Logitech G Pro Wireless – Exzellente Gaming-Maus jetzt stark reduziert im Angebot

Aktuell könnt ihr euch mit demvoneine der beliebtestenaus dem Highend-Bereich zu einem stark reduzierten Preis sichern. Konkret geht es um die, die mit starken Spezifikationen glänzt.Vor allem Spieler, die sich am liebsten kompetitiven Spielen wieoder, widmen, dürften mit ihr auf ihre Kosten kommen. Und mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr jetzt auch noch satte 39 Prozent.Bei der Logitech G Pro Wireless setzt der Hersteller auf seine hauseigene, die lockerkabelgebundener Gaming-Mäuse erzielt. In Kooperation mit eSport-Profis entwickelt, verhilft sie mit ihremseit Jahren Spielern zu Höchstleistungen in den virtuellen Arenen. Nicht umsonst hält sie sich schon über lange Zeit in den vorderen Rankings der beliebtesten Gaming-Mäuse auf Amazon und mit dem aktuellen Angebot spart ihr hier sogar über 50 Euro gegenüber ihrer UVP:Mit demder Logitech G Pro Wireless genießt ihr Höchstwerte von bis zu 25.600 DPI bei ihrer Geschwindigkeit. Außerdem bietet sie euch bis zu sechs programmierbare Tasten, für die ihr einzelneerstellen und zwischen diesen nach Belieben wechseln könnt. Darüber hinaus können die Tasten auch abgenommen werden, womit sie sich fürundgleichermaßen eignet. Und natürlich kann auch die-Beleuchtung der Highend-Maus nach euren Wünschen verändert werden.Neben der Logitech G Pro Wireless gibt es natürlich noch weitere spannende Deals in den virtuellen Regalen der Online-Shops zu finden. So könnt ihr beiabstauben.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.