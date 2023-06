Amazon: Limited & Collector's Edition von Avatar: Frontier of Pandora jetzt vorbestellen

Amazon: Release am 7. Dezember – schon jetzt Limited & Collector’s Edition von Avatar: Frontiers of Pandora sichern

Was ist in der Limited und der Collector’s Edition enthalten?

exklusive Na’Vi-Statue mit einer Höhe von 35 Zentimetern

Steelbook

Bauplan für AMP-Anzug im A2-Format

Artbook mit 128 Seiten

drei Litographien

Notizbuch

Sammlerbox

Echtheitszertifikat

digitale Inhalte der Ultimate Edition: beide Erweiterungen sowie spezielle Bonusmission (auch in der Gold Edition enthalten)

Ab sofort könnt ihr beidiesowie dievonfür die PS5 und die Xbox Series X|S-Konsolen. Doch dabei sind flinke Finger gefragt, denn die Sammlerstücke dürftensein als ihr „Na’vi“ sagen könnt.Erst in der vergangenen Woche nannte Ubisoft auf der eigenen Forward-Show den Release-Termin der Videospieladaption von James Camerons Sci-Fi-Feuerwerk, dessen erster Teil als erfolgreichster Film aller Zeiten in die Kinogeschichte einging. Amsoll es so weit sein und ihr die Welt Pandoras auf eigene Faust erkunden.Während in der letzten Woche bereits die Vorbestellerphase für die Standard- und die Gold-Edition von Avatar: Frontiers of Pandora gestartet war, legt Amazon nun nach und erweitert sein Angebot auch um die begehrten Limited und Collector’s Editions. Bei ersterer handelt es sich dabei um eine exklusive Variante der Standard-Ausführung, die ihr bislang nur beim Versandhausriesen finden könnt.Habt ihr ein Auge auf die Collector’s Edition geworfen, solltet ihr euch beeilen: Die der PlayStation 5 war bereits zum Schreiben dieser Zeilen ausverkauft, während es die Limited Edition noch für beide Konsolen vorrätig zu kaufen gab.Habt ihr die Hürde der womöglich begrenzten Verfügbarkeit gemeistert und euch eines der Sammlerstücke bei Amazon sichern können, oder seid ihr noch hin- und hergerissen, ob sich der Kauf lohnt? Vielleicht können wir euch die Entscheidung mit einer kurzen Vorstellung der Inhalte, die ihr mit dervon Avatar: Frontiers of Pandora bekommt, abnehmen:Diehält hingegen abgesehen von dem Vorbestellerbonus (Child of Two Worlds-Paket mit einem Outfit und einem Waffenskin) noch das Sarentu Hunter Equipment-Paket für euch bereit, wobei es sich um ein weiteres alternatives Outfit sowie eine einzigartige Waffe für euren Na’Vi handelt. Damit ihr Avatar: Frontiers of Pandora dann im Winter auch in optimaler Qualität genießen könnt,, der besonders in Kombination mit der PS5 überzeugt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.