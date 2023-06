Amazon: Nvidia GeForce RTX 4080 von KFA2 im Angebot deutlich reduziert

Amazon: Nvidia RTX 4080 zum aktuellen Bestpreis im Angebot – jetzt könnt ihr 100 Euro sparen

Ihr konntet euch bislang nicht zum Kauf einer der aktuellenaus dem Hausedurchringen, weil euch der Preis schlicht und ergreifend zu hoch war? Womöglich ändert sich das mit demvon, denn hier bekommt ihr dieaktuell deutlich reduziert.Gutespart ihr gegenüber ihrer unverbindlichen Preisempfehlung – aktueller Bestpreis und auch sonst gab es das Grafikmonster, den Versand miteinberechnet, nie günstiger. Doch nicht nur preislich, sondern auch von seinen technischen Spezifikationen kann sich das Angebot sehen lassen.Die Nvidia GeForce RTX 4080 zählt nicht nur zu den modernsten Grafikkarten überhaupt, sondern stellt gleichzeitig die zweitstärkste Ausführung der 4000er-Reihe des Herstellers dar. Nur die RTX 4090 kann sie noch übertrumpfen, allerdings auch zu einem deutlich höheren Preis. Mehr Highend geht also fast nicht, was sich auch in der Ausstattung der Premium-Karte widerspiegelt: Ihr könnt aktuelle Blockbuster in kristallklarer 4K-Auflösung genießen, ohne dabei von lästigen Framedrops abseits der 60 FPS geplagt zu werden. Mit dem Angebot von Amazon spart ihr für das Custom-Modell vonjetzt ganze 100 Euro:Bei seinem Chip setzt Nvidia auf die Ada Lovelace-Architektur, die dank Streaming-Multiprozessoren bis zu doppelte Leistung und Energieeffizienz gegenüber der Vorgängerreihe verspricht. Ausgestattet mit 16 Gigabyte GDDR6X-Grafikspeicher seid ihr auch für kommende Spieleneuheiten wie beispielsweise Bethesdasbestens gerüstet. Gerade, wenn ihr in WQHD-Auflösung spielt, dürfte sich die flotte Leistung des Chips noch einmal besonders stark bemerkbar machen, wie aktuelle Benchmarks zeigen.Neben ihrer ordentlichen Rasterleistung bringt die RTX 4080 noch einige spannende Features mit. So kommen wir beispielsweise in den Genuss des modernen, aber auch die wunderschönenbleiben uns natürlich nicht verwehrt. Das Design des KFA2-Modells ist in einem schwarzen Farbton und mitrecht klassisch gehalten, letztere sollen für einen idealen Abluftstrom und niedrige Temperaturen sorgen. Lediglich ihrefallen – wie bei den potenteren Karten der 4000er-Serie üblich – recht ausschweifend aus, weswegen ihr ausreichend Platz im Case sicherstellen solltet.Bei den Schnittstellen bietet sie neben dem gewohnten- auch einen-Anschluss. Erst im späten Herbst des letzten Jahres erschienen, bekommt ihr mit Nvidias GeForce RTX 4080 also nicht nur eine brandaktuelle Grafikkarte, sondern auch die wohl zweitstärkste GPU der Welt, so dass ihr sie nicht so schnell wieder austauschen dürftet. Und wer auf der Suche nach weiteren starken Upgrades für seinen Gaming-PC ist, der findetebenfalls besonders günstig.