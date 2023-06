Amazon: Xbox Series X und Xbox Game Pass noch vor der Erhöhung zum alten Preis sichern

Den Xbox Game Pass bekommt ihr bei Amazon noch zum alten Preis

Gestern ließ Microsoft die Katze aus dem Sack: Sowohl dieals auch der beliebte Bibliothek deswerden künftig teurer. Wollt ihr für das Abonnement auch weiterhin den alten Preis zahlen, oder euch die Konsole noch vor der Preiserhöhung sichern, seid ihr beian der richtigen Adresse.Ab demhabt ihr dazu schon teilweise keine Chance mehr, denn ab diesem Zeitpunkt greifen die ersten preislichen Anpassungen seitens Microsoft. Wenn ihr also Geld sparen wollt, habt ihr nur noch rund einen Monat Zeit, euch den Game Pass sowie die Xbox Series X günstiger zu sichern.Nachdem bereits Sony vor einigen Monaten die Preise seiner PS5-Konsolen um rundanzog, ist nun auch Microsoft an der Reihe. Xbox-Chef Phil Spencer sprach bereits vor rund einem Jahr von einer möglichen Preiserhöhung, sowohl was den Game Pass als auch die passende Xbox Series X-Konsole betrifft. Nun ist das Szenario eingetreten: Für den Xbox Game Pass zahlt ihr alssogar ab demschon einen bis zwei Euro mehr.müssen sich ab demauf die Umstellung einstellen. Bei Amazon bekommt ihr verschiedene Monatsabonnements aber noch immer günstiger:Bei dem herkömmlichen Konsolen-Game Pass spart ihr so rund einen Euro pro Monat, während sich euer Ersparnis für den Xbox Game Pass Ultimate, der sowohl für Konsoleros als auch für PC-Spieler gilt, über Amazon sogar zwei Euro monatlich einsparen könnt.Wer hingegen ein Auge auf die Xbox Series X geworfen hat, sollte sich ebenfalls beeilen: Ab demgreift hier die Preiserhöhung,zahlt ihr dann– also 50 Euro mehr. Bei Amazon gibt es Microsofts Next-Gen-Konsole aber noch zu seinem bislang regulären Preis zu kaufen:Die Xbox Series S soll wohl nicht von den Preiserhöhungen betroffen sein, womit sie eine Budget-Lösung für Interessierte darstellen dürfte, gab es sie doch bereits zu einem Preis von unter 250 Euro regelmäßig zu kaufen. Wollt ihr im September beispielsweise in den Weiten von Starfield, dem neuen Sci-Fi-Spiel der Skyrim-Macher, versinken, so ist jetzt die ideale Gelegenheit, sich noch die passende Xbox-Konsole zuzulegen. Alternativ könnt ihr aber auch den, abwarten, um womöglich von einem noch günstigeren Angebot zu profitieren.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.