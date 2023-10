Amazon: Zweiter Prime Day 2023 schon morgen - Deals, Tipps zum Sparen & mehr auf einen Blick

Amazon Prime Day 2023: Start morgen - Das Wichtigste zum Shopping-Event auf einen Blick

Die richtige Vorbereitung: So könnt ihr den Amazon Prime Day 2023 optimal planen

#1 Gratis-Monat wahrnehmen, falls ihr noch kein Mitglied bei Amazon Prime seid

#2 Wunschlisten sparen euch Zeit und helfen bei der Orientierung

#3 Habt die spannendsten Deals stets auf dem Schirm

Das beste Gear für Gamer - die stärksten Deals des Jahres findet ihr hier

brandaktuelle Spiele für Konsoleros und PC-Besitzer

schnelle NVMe SSDs

Grafikkarten für jedes Budget , Prozessoren und weitere Hardware für den Gaming-PC

, Prozessoren und weitere Hardware für den Gaming-PC Monitore mit WQHD- oder 4K-Auflösungen

Peripherie wie zum Beispiel Mäuse, Tastaturen, Controller oder Headsets

Gaming-Fernseher

Konsolen wie die PlayStation 5, die Xbox Series X|S oder die Nintendo Switch

Speicherkarten, Tragetaschen und weiteres Zubehör

Schon morgen ist es so weit: Mit dem zweitenim Jahrwill der Versandhausriese uns die aufregenden Angebote nur so um die Ohren hauen, bis das Sparschwein kracht. Wie immer dürft ihr euch auf eine ausgiebige Auswahl an Produkten freuen und wir verraten euch vorab alles, was ihr wissen müsst.Doch gerade im Shopping-Spaß vertieft kann man schnell einmal den Überblick verlieren.findet der Prime Day noch mal statt?, die mich interessieren, gibt es womöglich günstiger? Undkomme ich überhaupt in den Genuss der aufregenden? Wir haben die Antworten im Folgenden.Die: Sowohl amwird wieder gespart, was das Zeug hält. Ganzelang habt ihr dann Zeit, ein paar der delikatesten Deals des Jahres abzustauben – sowohl was den Preis als auch die spannende Auswahl der rabattierten Produkte anbelangt.Beim Prime Day handelt es sich, wie bereits durchgeschienen sein dürfte, um ein exklusives Event, welches Mitgliedern des Premium-Service von Amazon vorbehalten ist. Nurkommen in den Genuss der Angebote, die den einen oder anderenbei beliebten Highlights bieten dürften. Doch ein Abonnement bei Amazon lohnt sich natürlich nicht nur am Prime Day, denn auch über das restliche Jahr genießt ihr vielewie beispielsweise den Zugriff auf das riesige, genauso wieund, solange ihr Mitglied seid.Ein weiterer Pluspunkt, der sich vor allem am Prime Day bezahlt machen kann, liegt in den, die ihr als Mitglied ganzeeintüten könnt. Alternativ könnt ihr Prime aber auch, um euch erst einmal ein Bild davon zu machen, ob die Mitgliedschaft sich überhaupt für euch lohnt. Vor allem in Kombination mit dem Prime Day ist der kostenlose Probemonat eine ideale Gelegenheit, an der Aktion teilzunehmen, ohne dabei einen Cent für das Abo bezahlen zu müssen. Die Mitgliedschaft lässt sich im ÜbrigenIhr seid schon ganz gespannt darauf, welches Aufgebot an Schnäppchen Amazon dieses Mal am Prime Day für euch zu bieten hat? Am liebsten würdet ihr schon heute eure Shopping-Session starten? Bevor ihr euch Hals über Kopf in den Deal-Dschungel werft, haben wir nochparat, damit zum eigentlichen Start nichts schief geht.Wie bereits besprochen, solltet ihr denbei Amazon Prime unbedingt mitnehmen, sobald das Shopping-Spektakel in greifbare Nähe gerückt ist. Spätestens am Prime Day selbst müsst ihr euch sowieso anmelden. Nochmal zur Erinnerung: Dieser startet am 10. Oktober und läuft für 48 Stunden.Es kann sich durchaus lohnen, bereits im Vorfeld abzuwägen, welche Produkte euch am Prime Day überhaupt auf Amazon interessieren. Hierbei empfiehlt es sich, einebei Amazon anzulegen. Diese klappert ihr dann, wenn es so weit ist, einfach nur noch ab und checkt regelmäßig, ob es ein gewünschtes Produkt reduziert gibt. Ist dies der Fall, werdet ihr natürlich auch noch einmal benachrichtigt.Selbst, wenn ihr euch im Vorfeld des Prime Days einige Wunschlisten zurechtgelegt habt, kann es passieren, dass euch das eine oder andere spannende Schnäppchen durch die Lappen geht. Eine erste Anlaufstelle ist dann natürlich der Deals-Bereich von Preisvergleichsportalen wie Geizhals und Co., doch wirklichbekommt ihr dort nicht wirklich.Anders sieht das Ganze bei uns aus: Wir versuchen, im Laufe des Prime Days, die interessantestenherauszufiltern und wollen euch mit regelmäßigensowie den passenden „“ optimal bei der Shopping-Sause unterstützen.Wie zuvor erwähnt, wollen wir euch die besten Deals, die der zweite Prime Day zu bieten hat, natürlich nicht vorenthalten. Aus diesem Grund findet ihr bei uns ein paar, um bei all den Angeboten nicht den Überblick zu verlieren. Zu den, die sehram Prime Day zuangeboten werden, zählen unter anderem folgende:Ansonsten warten wir, wie bereits erwähnt, auch mitund unseren „Essential-Einkaufslisten“, die sich spezifisch an Fans bestimmter Genres richten sollen, auf. So ist es als leidenschaftlicher Shooter-Spieler beispielsweise ratsam, ganz andere Mäuse in den Fokus zu rücken, als wenn ihr am liebsten Rollenspiele oder MMORPGs zockt. Auch bei Monitoren oder Fernsehern gibt es Unterschiede, die für euch entscheidend sein können – und wir helfen bei der Wahl.Mit unserem großen Übersichtsartikel zum Amazon Prime Day 2023 lassen wir euch aber keine Sekunde im Regen stehen und sorgen dafür, dass ihr die starken Deals auf keinen Fall verpasst. Auch die besonders spannenden Blitzangebote versuchen wir, so gut es geht für euch auf dem Schirm zu haben. Und:könnt ihr euchein echtes Schnäppchen sichern.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzliche Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.