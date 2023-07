Amazon: Am Prime Day - Beliebtes HyperX Cloud II Gaming-Headset für PC & PS5 um 50 Prozent reduziert

Amazon Prime Day 2023: Das unter Profis beliebte Hyper X Cloud 2 Gaming-Headset für die Hälfte sichern

Die Wahl des richtigen Gaming-Headsets spielt beim Zocken nicht nur auf dem höchsten Niveau eine wichtige Rolle. Für alle, die mit dem Gedanken spielen, in ein solches zu investieren, bietetammit seinem aktuelleneine günstige Gelegenheit.Konkret geht es hier um das beliebte, das vor allem wegen seiner hochwertigen Klang- und Komfortfunktionen als hervorragende Wahl gilt. Und mit dem Deal des Versandhausriesen bekommt ihr es nun sogar für die Hälfte seiner unverbindlichen Preisempfehlung.Einer der Hauptgründe, warum das HyperX Cloud II immer wieder unter den beliebtesten und meistverkauften Gaming-Headsets auf Amazon zu finden ist, liegt in seinem hardwaregesteuerten. Das Feature lässt euch tief in die virtuelle Welt eintauchen und ermöglicht es euch, selbst die unscheinbarsten Geräusche wahrzunehmen und Richtungen präzise zu erkennen. Derdes Headsets wurde darüber hinaus entwickelt, um kristallklaren Sound zu liefern. Im Angebot zahlt ihr derzeit statt einem Preis von 99,99 Euro nur die Hälfte:Der Komfort ist ein weiterer Punkt, in dem das HyperX Cloud II glänzt. Es ist vollständig mit einem sogenannten, der sich an eure Kopfform „erinnert“, am Bügel und Kunstleder-Ohrpolstern ausgestattet. Die hochwertige Kombination mindert den Druck und eignet sich daher auch für längere Gaming-Sessions. Die geschlossenen Kopfhörermuscheln bieten außerdem eine passive Geräuschunterdrückung, die hilft, Umgebungsgeräusche zu reduzieren – ideal für alle, die im kompetitiven Bereich Fuß fassen wollen.Besonders interessant für: Das beliebte Gaming-Headset ist mit gleich. Es verfügt über einenfürundund einen, der mit derund, den-Konsolen sowie mobilen Geräten verwendet werden kann. Darüber hinaus ist das HyperX Cloud II von TeamSpeak zertifiziert und für die Verwendung mit Skype und anderen Voice-Chat-Programmen optimiert.Natürlich ist auch die hohe, die sich auf einen stabilenstützt, hervorzuheben. Wer der Peripherie seines Gaming-PCs neben dem HyperX-Headset noch weitere Upgrades verpassen möchte, der findet amgarantiert weitere Möglichkeiten zum Sparen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.