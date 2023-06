Amazon: 77 Zoll, 120 Hertz & Gaming-Features - 4K OLED-TV von LG im Tiefstpreis-Angebot

Amazon: LG OLED77B29LA im Tiefstpreis-Angebot fast 400 Euro günstiger abstauben

Ihr genießt packende Blockbuster, mit ihren cineastischen Zwischensequenzen und spannenden Storys, viel lieber auf einem riesigen Fernseher als dem kümmerlichen Monitor? Dann hatmit seinem aktuellengenau das richtige für euch, denn ihr bekommt einen starkenjetzt zumGanz konkret geht es dabei um den LG OLED77B29LA, der nicht nur mit seinen grundlegenden Spezifikationen begeistert, sondern obendrein auch noch ein paar spannende Gaming-Features mitbringt. Und mit seiner mächtigen Größe vondürfte bei Titeln wie dem jüngst erschienenenfür ein episches Effektfeuerwerk, das euren ganzen Raum füllt, gesorgt sein.Der LG OLED77B29LA ist ein 77-Zoll-4K-OLED-TV, der sich durch sein spektakuläres Display auszeichnet. Diesorgt für perfekte Schwarztöne und ein nahezu unendliches Kontrastverhältnis. Bei einem Fernseher dieser Größe ist vor allem diehervorzuheben, während diebesonders lebendig wirken. Der LG-TV verfügt außerdem über einen, der unabhängig von eurer Sitzposition eine gleichbleibende Bildqualität gewährleistet. Mit dem Angebot von Amazon spart ihr jetzt fast 400 Euro – bisher ungeschlagener Tiefstpreis, wenn man Vergleichsportal Geizhals Glauben schenken mag:Vor allem Gamer dürften von den Features des 4K TVs von LG angesprochen werden: Der OLED77B29LA verfügt über dieund, die ein flüssiges Gameplay garantieren. Außerdem ist er mit den neuesten Gaming-Diensten kompatibel, darunter, das Cloud-Gaming direkt über den Fernseher ermöglicht. Und seine flotte Aktualisierungsrate vonspielt auch Konsoleros, die beispielsweise auf der PlayStation 5 zocken, in die Karten. Selbstredend wird auch HDR-Unterstützung geboten.Aber der LG OLED77B29LA ist mehr als nur ein Fernseher: Er ist ein intelligentes Unterhaltungszentrum. So ist er ist mit dem webOS 22 von LG ausgestattet, das die ThinQ AI-Technologie integriert und die Sprachsteuerung über Google Assistant und Amazon Alexa ermöglicht. Die Kompatibilität mit Apple AirPlay 2 und HomeKit bedeutet, dass ihr Inhalte nahtlos zwischen euren Apple-Geräten und dem TV austauschen könnt.Der α7 Gen5 4K AI-Prozessor, der den OLED77B29LA antreibt, verbessert die Bildqualität mitund. Außerdem wird der Ton mitauf die Akustik des Raums, in dem sich der LG-TV befindet, abgestimmt. Die Integration vonhebt das Audioerlebnis auf eine neue Ebene und umhüllt euch mit einem satten und dreidimensionalen Klang. Wer es lieber etwas kleiner mag, aber nicht auf die tollen Gaming-Features verzichten möchte, der findet mit dembekommt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.