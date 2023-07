Amazon: Jetzt 15 Euro Gratis-Guthaben zum Prime Day sichern

Amazon Prime Day 2023: 15 Euro Guthaben geschenkt – So funktioniert es

Derrückt immer näher und mit ihm bietet euch der Versandhausriese nun eine spannende Möglichkeit, euch ganz einfachzu sichern.Damit ihr ambestens gerüstet seid und obendrein auch noch doppelt spart, könnt ihr das lohnende Angebot von Amazon in ein paar wenigen Schritten wahrnehmen. Die versprochenen 15 Euro dürft ihr anschließend für die – am Prime Day noch einmal ordentlich vergünstigten – Deals ausgeben, wie es euch beliebt.Seid auch ihr daran interessiert, euch noch vor dem Prime Day das von Amazon geschenkte Gratis-Guthaben unter den Nagel zu reißen, müsst ihr dafür nicht viel mehr tun, als euch dieherunterzuladen. Einmal auf dem Gerät eurer Wahl installiert, funktioniert der Service ähnlich wie die weiteren Cloud-Dienste des Anbieters.Ladet ihr noch bis zum Abend desein beliebiges Bild über Amazon Photos hoch, bekommt ihr die 15 Euro in Form eures Amazon-Guthabens ganz ohne Umwege auf eurem Account spendiert – vorausgesetzt, ihr seid Mitglied bei Amazon Prime.Wollt ihr erst einmal in die Premium-Mitgliedschaft reinschnuppern, steht euch dafür ein 30-tägiger Probezeitraum zur Wahl, den ihr als Neukunde voll ausnutzen könnt, ohne eine Gebühr zahlen zu müssen.findet ihr ebenfalls bei uns. Außerdem verraten wir mitunbedingt auf dem Schirm haben solltet.