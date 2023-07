Amazon: Noch vor dem Prime Day - Schnelle NVMe SSD mit 2 TB von Crucial im Angebot

Amazon: 5 Sterne bei über 8.000 Bewertungen - Crucial P5 Plus Gaming SSD zum Bestpreis abstauben

Liebhaber von ausgiebigen Spiele-Sammlungen und Speicherplatz-Enthusiasten aufgepasst: Mit demvongibt es aktuell eine besonders schnellemit zwei Terabyte vonzum derzeitigenzu ergattern.Konkret handelt es sich dabei um die hochgelobte Crucial P5 Plus Gaming Solid State Drive, auf die ihr gegenüber ihrer UVP gerade rundkönnt. Und Preisvergleichsportal Geizhals zufolge liegt ihr aktueller Preis gerade einmal rund einen Euro von seinem historischen Tief entfernt – die ideale Gelegenheit also,Die Crucial P5 Plus NVMe SSD, ist sowohl für ihre außergewöhnliche Leistung als auch ihre hohe Zuverlässigkeit bekannt. Sie wird von Profi- und Hobby-Spielern gleichermaßen gelobt, was sich auch in ihrer starken Bewertung von glatten fünf Sternen auf über 8.000 Rezensionen auf Amazon widerspiegelt. Mit einer großzügigen Speicherkapazität vonbietet die SSD sie nicht nur reichlich Platz für eure umfangreiche Spielebibliothek, sondern auch für kreative Projekte und andere datenintensive Anwendungen. Im Angebot des Versandhausriesen bekommt ihr sie jetzt besonders günstig:Ausgestattet mit derNVMe-Architektur liefert die Crucial P5 Plus blitzschnellevon bis zu 6600 MB/s für sequenzielle Lesevorgänge, was einen schnellen Zugriff auf eure Dateien ermöglicht und Ladezeiten erheblich verkürzt. Die zufälligen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 720K/700K IOPS tragen ebenfalls zu ihrer bemerkenswerten Leistung bei und sorgen für reibungsloses Multitasking und nahtloses Gameplay.Die Crucial P5 Plus basiert auf Microns fortschrittlicherund einer innovativen Controller-Technologie. Mit einer Mean Time to Failure (MTTF) von überkönnt ihr euch stets darauf verlassen, dass die Gaming-SSD euch über Jahre hinweg zuverlässig dienen wird. Ihr robustes Design wird durch thermische Drosselungsfunktionen ergänzt, die eine Überhitzung bei anspruchsvoller Nutzung verhindern.Die Crucial P5 Plus ist mit einer Vielzahl von Systemen kompatibel, darunter Gaming-PCs und Laptops, und wurde für die nahtlose Zusammenarbeit mit Sonysentwickelt. So unterstützt die NVMe SSD beispielsweise die Verwendung eines notwendigen Kühlkörpers, um ein verbessertes Temperaturmanagement zu gewährleisten. Aber Apropos Prime Day 2023: Wer nächste Woche auf Amazon gleich doppelt sparen will , sollte sich das Gratis-Guthaben in Höhe von 15 Euro besser nicht entgehen lassen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.