Amazon: Acer Nitro Gaming-Monitor mit 4K, 160 Hz & 27 Zoll zum Tiefstpreis im Angebot

Amazon: Acer Gaming-Monitor mit 4K & weiteren spannenden Features zum Tiefstpreis abstauben

Auf dem hart umkämpften Markt für Peripheriegeräte kann sich die Suche nach dem passendenals ernstzunehmende Schwierigkeit herausstellen. Solltet auch ihr euch aktuell umsehen, hatmit einem Modell von Acer, welches es zum bislang ungeschlagenen Tiefstpreis imgibt, nun aber genau das Richtige für euch.Derist ein-Monitor, der einevon 3.840 x 2.160 Pixeln bietet. Das hochauflösende-Display sorgt für eine scharfe und detaillierte Darstellung und eignet sich daher nicht nur für Spiele, sondern auch für Aufgaben, die Präzision erfordern, wie Grafikdesign oder Videobearbeitung.Diedes Acer Nitro 4K Gaming-Monitors beträgt 155 Hz, die aufübertaktet werden kann. So ist stets für besonders flüssiges Gameplay gesorgt, während Screen Tearing reduziert und so ein noch intensiveres Spielerlebnis geboten wird. Seinevon einer Millisekunde (GtG) und 0,5 ms (MPRT) trägt ebenfalls dazu bei, die Eingabeverzögerung zu minimieren, damit ihr nichts von der rasanten Action auf eurem Bildschirm verpasst. Im Angebot von Amazon gibt es den Acer Nitro XV272KLV jetzt ganzegünstiger – Preisvergleichsportal Geizhals zufolge der historische Tiefstpreis:Darüber hinaus bietet der Monitor mit der AMD-Technologie eine adaptive Synchronisation zwischen der Bildwiederholfrequenz des Bildschirms und eurer Grafikkarte. Hinsichtlich seiner, ist der Gaming-Monitor mit einem IPS-Panel ausgestattet, das einen weitenvon 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal bietet. Außerdem unterstützt der Acer Nitro XV272KLV, was bedeutet, dass er Inhalte mit lebendigeren Farben und besserem Kontrast darstellen kann.Erwähnenswert ist obendrein, dass er mit einemausgestattet ist, der sich in der Höhe verstellen, drehen, schwenken und neigen lässt, damit ihr auch bei stundenlangen Spiele-Sessions die für euch bequemste Position findet. Habt ihr also über ein Upgrade eures Gaming-Monitors nachgedacht, bietet sich hier eine besonders günstige Gelegenheit. Und mit unsererfür euch parat habt, nie den Überblick.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.