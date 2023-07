Amazon: Prime Day 2023 - Budget, Mittelklasse & Highend - Grafikkarten für jeden Geldbeutel

Amazon: Grafikkarten für jedes Budget, die ihr am Prime Day 2023 auf dem Schirm haben solltet

#1 Grafikkarten im Highend-Bereich

#2 Mittelklasse-Grafikkarten

#3 Budget-Modelle am Prime Day 2023 noch günstiger

Endlich ist es wieder so weit: Zwischen dem 11. und dem 12. Julivor die Bildschirme. Wer seinem Gaming-PC ein Upgrade in Form einer passendenspendieren möchte, sollte hier also nach besonders spannenden Schnäppchen Ausschau halten und wir helfen dabei.Damit ihr nicht den Überblick verliert, empfehlen wir euch im Folgenden einige Grafikkarten-Modelle, unter denen für jedes Portemonnaie das Passende dabei sein dürfte. Wir unterteilen der besseren Unterscheidung halber in die Kategorien „“, „“ und „“ und verraten, was ihr für euer Geld überhaupt bekommt.Klar, die brandneuen Modelle aus dem Hauseundwissen durchaus mit ihren Reizen in Formoder Features wie einer voll umfänglichenzu spielen. Sie garantierenselbst, wenn ihr eure liebsten Spiele in einer hohenoderüber den Bildschirm flimmern lasst. Doch nicht nur auf die Highend-Modelle könnt ihr am Amazon Prime Day 2023 so richtig sparen.Genügt es euch beispielsweise, inzu zocken, weil ihr euch ohnehin den kompetitiven Titeln wieoderverschrieben habt, so benötigt ihr dabei keineswegs eine Karte aus dem kostspieligeren Katalog. Viel eher reicht eine günstige GPU, die im 1.080p-Bereichausspuckt, vollkommen aus. Mittlerweile ist selbst die RTX 3.000er-Reihe von Nvidia GeForce im finanzierbaren Feld angekommen, so dass sich auch mit einem geringen Budget ein Blick auf eben jene lohnen kann.Wählt ihr viel lieber den Mittelweg und wollt euch die Möglichkeit, atemberaubende Blockbuster in feinster WQHD-Qualität zu spielen, offenhalten, so solltet ihr euch preislich schon einmal grob irgendwo dazwischen orientieren. Ihr müsst zwar nicht mit Summen jenseits der 1.000 Euro-Marke rechnen, wer flüssiges Gameplay in hoher grafischer Qualität, gespickt mit modernen-Features und einer hohen Auflösung von mindestenserwartet, muss aber trotzdem etwas tiefer in die Tasche greifen.Die derzeit wohl leistungsstärkste Grafikkarte auf dem Markt ist die, die sagenhafte Werte erzielt, was Frames pro Sekunde in einer möglichst hohen Auflösung von 4K anbelangt. Sie kommt mit modernsten Raytracing-Features, während sie euch ebenfalls Zugang zu Nvidias-Technologie gewährt. Gepaart mit weiteren leistungsstarken Hardware-Komponenten ist die RTX 4090 kaum zu bremsen und es gibt aktuell nur wenig Spiele, die sie an ihre Grenzen bringen dürften.Etwas kostengünstigere Alternativen findet ihr aber ebenfalls bei Nvidia: Die aktuelle Baureihe, die auf die Ada Lovelace-Architektur bei ihren Chips setzt, bietet euch mit derund derebenfalls Karten, die im Highend-Bereich problemlos mithalten können. Ihr büßt gegenüber dem Branchenprimus zwar etwas an Geschwindigkeit und VRAM ein, jedoch dürften die beiden Karten trotzdem für durchgängig stabile Frameraten bei einer hohen 4K- oder WQHD-Auflösung in den meisten Spielen sorgen. Ein passendes Pendant von Konkurrentfindet ihr mit der, die sich leistungstechnisch an der RTX 4080 orientiert.Was ihrenanbelangt, müsst ihr für die leistungsstärkste RTX 4090 mit einer Summe von etwa 1.600 Euro rechnen, weswegen es sich hier besonders lohnen dürfte, am Prime Day 2023 auf Amazon reinzuschauen. Bei der 4080 sieht es ganz ähnlich aus: Auch ihr Preis liegt derweil bei über 1.100 Euro. Lediglich die schwächste Grafikkarte der drei Highend-Modelle, die RTX 4070 Ti, bekommt ihr bereits für unter 1.000 Euro.Ist euch der Preis für eine Highend-Grafikkarte derzeit noch zu hoch und ihr findet am Prime Day 2023 einfach kein Schnäppchen, das euch umhaut, kann es sich lohnen, etwas tiefer zu stapeln. Auch die Mittelklasse-Karten können sich durchaus sehen lassen und bieten meist schon einen idealen Einstieg in den Bereich der höheren Auflösungen von WQHD bis 4K.Auch hier bietet Nvidia mit derund derleistungsstarke Modelle an, aber auch ein Blick auf die vorherige Generation, zu der diezählt, kann sich lohnen – vorausgesetzt, ihr könnt am Prime Day ein wirklich gutes Angebot schießen.Bei den meisten Spielen könnt ihr flüssiges Gameplay bei stabilen Framerates erwarten, während ihr auf eine hohe Detaildichte keineswegs verzichten müsst. Ideal eignen sich die Grafikkarten aus der Mittelklasse, wenn euch hinsichtlich der Auflösung, in der ihr spielt, WQHD vollkommen genügt. Hier brauchen sie sich nämlich keineswegs hinter ihren großen Geschwistern verstecken. Auch in der Mittelklasse haben wir natürlich das passende Gegenstück von AMD mit Karten der-Reihe parat:Bedenkt dabei jedoch, dass die Grafikkarten von AMD oftmals etwas hinter den Nvidia-Modellen liegen, was ihre Raytracing- und FSR-Unterstützung anbelangt. So verzichtet ihr auf Nvidias DLSS-Technologie, die eure Bildrate in den meisten anspruchsvollen Spielen noch einmal erheblich verbessern kann. Dafür bezahlt ihr aber bei ansatzweise ähnlicher Leistung in der Regel einen geringeren Preis.Kommen wir zu guter Letzt zu den günstigsten Vertretern der Grafikkarten-Modelle, die ihr am Amazon Prime Day 2023 im Blick haben solltet. Wer sich damit völlig zufrieden gibt, nicht unbedingt jeden Blockbuster in kristallklarer WQHD- oder gar 4K-Auflösung zocken zu müssen, der ist hier genau richtig. Im, also einer Full HD-Auflösung, glänzen die GPUs nach wie vor mit großartigen FPS-Werten. Und: Je nach Modell müsst ihr dabei nicht einmal auf moderne Features wie Raytracing, DLSS und Co. verzichten. Ein gutes Beispiel stellt hier die Nvidia GeForce RTX 3050 dar, die ihr ab rund 250 Euro erstehen könnt:Für einen Aufschlag von rund 100 Euro bekommt ihr sogar eine RTX 3060 Ti, die ebenfalls hervorragende Ergebnisse im Full HD-Bereich erzielt und mit der ihr sogar in den WQHD-Bereich reinschnuppern könnt, solange ihr es in anspruchsvollen Spielen mit den geforderten grafischen Details nicht übertreibt.Alternativen von AMD gibt es aber ebenfalls reichlich. So könnt ihr mit derbeispielsweise wenig falsch machen. Sie liegt leistungstechnisch ungefähr in einem ähnlichen Feld wie Nvidias RTX 3060 Ti.Wer es noch günstiger möchte, der findet Modelle ohne Raytracing und etwaigen weiteren Schnickschnack mit der. Diegibt es ebenfalls im Bereich derzu erstehen, allerdings packt diese garantiert keine Auflösung von 1.440p und bewegt sich ebenfalls am unteren Ende. 