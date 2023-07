Amazon: Prime Day 2023 - Das Gear der Profis: Gaming-Tastaturen, -Mäuse, Monitore & mehr vorgestellt

Amazon Prime Day 2023: Die beliebteste Peripherie für Gamer – empfohlen von Profis

#1 Für Valorant, Counter-Strike und Co.: Die beliebtesten Mäuse auf einen Blick

#2 Ob MOBA oder Shooter: Präzises Movement dank mechanischer Tastatur

#3 Monitore, auf denen euch keine Sekunde des Spielgeschehens entgeht

#4 Headsets, mit denen ihr euren Gegnern jederzeit auf dem Fuß folgt

#5 Damit nichts verrutscht: Die Mauspads der Profi-Spieler

Derund hält vor allem für uns Zocker einige spannende Schnäppchen bereit. Egal ob, -, -, oder -: Hier findet ihr alles, was ihr für gepflegte Spiele-Sessions an eurem PC benötigt..Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir im Folgenden einmal daszusammengefasst – empfohlen und genutzt von den besten Spielern der Welt, die in ihren einzelnen Disziplinen, vonüber, bis hin zu League of Legends und Co. Tausende Fans begeistern.Wie wir uns bei der von uns zusammengestellten Liste im Rahmen des Amazon Prime Day 2023 so sicher sein können, was die vorgestellte, besonders lohnenswerte Peripherie anbelangt? Die Antwort ist ganz einfach: Wir haben uns genauestens angesehen, welches Equipment die besten Gamer der Welt eigentlich im Detail nutzen. Geholfen hat dabei ein Blick auf prosettings.net , wo akribisch dokumentiert wird, welche Mäuse, Tastaturen oder Bildschirme Profi-Spieler zu ihrem Inventar zählen.Und da es sich bei dem Equipment gleichermaßen auch um beliebte Modelle von bekannten Herstellern wieund weiteren populären Namen handelt, dürftet ihr was die Verarbeitungsqualität und die Langlebigkeit der ausgewählten Produkte anbelangt, ebenfalls keine Bedenken haben. Qualität hat in der Regel ihren Preis - doch am Prime Day sieht das anders aus.Für angehende eSportler ist dieein zentrales Element, wenn es um das passende Gaming-Equipment geht. Hier sind vor allem Features wie ein geringesunterhalb der 100 oder noch besser 80 Gramm-Marke, ein extrem präziser, eine individuelleder Buttons sowie ein möglichstanzustreben. Glücklicherweise sind die Shooter-Profis sich, was die beliebtesten Modelle angeht, einig:Die beliebteste Maus, die nicht nur von- oder-Spielern, sondern gleichermaßen auch von League of Legends-Liebhabern am häufigsten genutzt wird, ist die. Sie wiegt nurund zählt damit zu den leichtesten Gaming-Mäusen auf dem Markt. Doch auch Razer kann mit der besonders beliebten, ebenso wie mit der, mithalten. Wer am Prime Day 2023 eine Alternative sucht, sollte dieauf Amazon ins Auge fassen.Völlig gleich, ob ihr lieber klassische Shooter wie Valorant oder CS:GO spielt, ihr dem spannenden Mix aus Bauen und Schießen, den euchbietet, verfallen seid oder ihr eure Spiele-Sessions mit spannenden Matches in der Kluft der Beschwörer von League of Legends füllt: Einegehört spätestens im Jahr 2023 zur Grundausrüstung eines jeden guten Gamers.Auch hier sind die Favoriten klar verteilt: Während diein ihren verschiedenen Ausführungen ein äußerst beliebtes Modell darstellt, teilt es sich den ersten Platz aber gleichzeitig mit der. Und auch die, ebenso wie dieoder die-Tastaturen, finden wir besonders häufig im Repertoire der Profi-Spieler.Wichtig sind dabei vor allem die verbauten: Mit braunen oder blauen Schaltern habt ihr nicht nur ein etwas stärkeres, das zum Auslösen der Tasten nötig ist, sondern auch ein hörbares ". Wollt ihr möglichst frei von Geräuschen sein, raten wir aber einen Griff zu den roten oder schwarzen Switches. Diese lassen sich darüber hinaus besonders leicht auslösen, was ein Vorteil in schnellen Spielen wie League of Legends oder Fortnite sein kann. Die restlichen Features dürften sich aber weitestgehend ähneln und hängen meist von euren persönlichen Präferenzen ab.Ein leistungsstarkerist das A und O, wenn ihr in kompetitiven Titeln Fuß fassen wollt. In rasanten Team-Shootern wieoder, aber auch in modernen MMOs wieoder ähnlichen Vertretern kann es manchmal ganz schön hektisch zugehen. Sogar so hektisch, dass ihr nur eine Sekunde blinzelt, und eine wichtige Fähigkeit oder den siegbringenden Schuss verpasst habt.Die meisten Shooter-Spieler greifen hier zu Modellen mit einervon rund 25 Zoll. Dies leuchtet ein, immerhin spielen die wenigsten von ihnen in höheren Auflösungen als Full-HD. Für LoL, Lost Ark und Co. kann es aber schon einmal eine Nummer größer sein, weswegen wir auch eines der beliebteren 27-Zoll-Modelle mitaufgenommen haben.Viel wichtiger als die Bildschirmdiagonale ist jedoch auf der einen Seite eine möglichst, gepaart mit einer möglichst. Untersolltet ihr gar nicht erst in Betracht ziehen, noch besser sind flotte. Bei den oben gelisteten Modellen ist dies ein kostspieliger, aber lohnender Standard – für den ihr am Amazon Prime Day 2023 nicht ganz so tief in die Tasche greifen müsst.Eine ausgeprägte Audio-Qualität ist vor allem für eSportler, die ihre Matches oft in lauten Hallen bestreiten müssen, besonders wichtig. Aber auch in ihren heimischen Gefilden legen sie wert darauf, einenzu genießen. Dabei helfen ihnen die beliebtesten, die die verschiedenen Peripherie-Hersteller wie SteelSeries, Razer, HyperX und Logitech anbieten. Hier wird nicht nur Klang, sondern auchgroßgeschrieben, so dass selbst nach Stunden nichts kratzt, juckt, rutscht oder drückt.Doch auch die Produkte der Sound-Spezialisten vonoderwerden immer beliebter unter Gamern:Hier gibt es einerseits Mikrofon-Kopfhörer-Kombis wie das Game Zero oder das MMX 300, aber auch einzelne Kopfhörer wie der Beyerdynamic DT 990 Pro sind, in Kombination mit einem passenden Standmikrofon, eine hervorragende Wahl, um auch wirklich jeden Schritt eurer Gegner zu hören, wenn es darauf ankommt.Zu guter Letzt widmen wir uns einem essenziellen, aber oftmals vernachlässigten Part einer jeden guten Ausstattung, wenn es um das möglichst wettbewerbsorientierte Zocken geht: Den, auf die ihr am Prime Day 2023 ebenfalls einiges sparen könnt.Die zwei wohl wichtigsten Kriterien lassen sich bei Gaming-Mauspads aber schnell zusammenfassen: Eine nicht zu weiche, aber auch nicht zu harte, smoothe und gut gleitendeund die passende. Zweiteres ist natürlich auch etwas von eurem Platz, den ihr auf eurem Schreibtisch zur Verfügung habt, abhängig. Allerdings solltet ihr zu einemMauspad tendieren, wenn ihr nicht immer abrutschen oder auf der Tischoberfläche landen wollt, wenn es einmal hitziger wird.Sollten euch unsere Empfehlungen, die auf den beliebtesten Modellen der Profi-Gamer basieren, nicht zusagen, hat das noch lange nichts zu heißen. Geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden und mit unserergarantiert trotzdem noch das passende Peripheriestück. Und geradekommen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.