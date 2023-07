Amazon: Kurz vor dem Prime Day: Schnellste NVMe SSD mit mehr als 100 Euro Rabatt

Die Crucial T700 Pro ist eine High-End NVMe SSD, die für ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit bekannt ist. Mit einer großzügigen Speicherkapazität von vier Terabyte bietet sie nicht nur viel Platz für Spiele, sondern auch für kreative Projekte und andere datenintensive Anwendungen. Aktuell ist das Angebot bei Amazon sogar vor dem Prime Day schon besonders preisgünstig:

Dank der PCIe 5.0 NVMe-Architektur bietet die Crucial T700 Pro beeindruckende Datentransferraten von bis zu 12.400 MB/s bei sequentiellen Lesevorgängen. Dies ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Dateien und verkürzt die Ladezeiten erheblich. Zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 1.500K IOPS tragen ebenfalls zur bemerkenswerten Leistung bei und ermöglichen reibungsloses Multitasking und ruckelfreies Gaming.

Die Crucial T700 Pro basiert auf Microns fortschrittlicher NAND²-Technologie und einem innovativen Controller. Mit einer MTTF (Mean Time to Failure) von über zwei Millionen Stunden könnt ihr euch darauf verlassen, dass diese Gaming-SSD euch über Jahre hinweg zuverlässig begleitet. Zusätzlich verfügt sie über eine thermische Drosselung, die eine Überhitzung bei anspruchsvollen Anwendungen verhindert.