Amazon: Vor dem Ende des Prime Day: 15 Euro Guthaben in wenigen Schritten geschenkt

Amazon Prime Day 2023: 15 Euro Gratis-Guthaben abstauben – Das müsst ihr tun

Noch bis heute Abend läuft der zweiteim Jahr 2023 und auch dieses Mal bietet euch der Versandhausriese euch eine einfache Möglichkeit, euch einin Höhe vonzu sichern.Damit ihr zum Shopping-Spektakel gleich doppelt spart, könnt ihr das lohnende Angebot von Amazon in ein paarwahrnehmen. Die versprochenen 15 Euro dürft ihr anschließend für die – am Prime Day noch einmal ordentlich vergünstigten – Deals ausgeben, wie es euch beliebt.Wollt ihr euchdas Gratis-Guthaben auf Amazon sichern, solltet ihr euch beeilen. Der Angebotszeitraum läuft zwar noch bis zum 31. Oktober, allerdings ist der Vorrat für begrenzt und es kann etwas dauern, bis es euch gutgeschrieben wird. Tun müsst ihr immerhin nicht viel mehr, als euch die kostenloseherunterzuladen und einmalig zu verwenden. Erst einmal auf dem Smartphone, Tablet oder PC eurer Wahl installiert, funktioniert der Dienst auf ähnliche Art und Weise wie die anderen Cloud-Services des Versandhausriesen.Ladet ihr ein beliebiges Bild über Amazon Photos hoch, bekommt ihr die 15 Euro in Form eures Amazon-Guthabens ganz ohne Umwege auf eurem Account spendiert – vorausgesetzt, ihr seid Mitglied bei Amazon Prime (Hinweis: Nicht jedes Prime-Mitglied ist für die Aktion berechtigt. Genaueres entnehmt ihr den offiziellen Teilnahmebedingungen). Anschließend müsst ihr euren Warenkorb mit einem Wert von mindestensbefüllen, dass ihr die 15 Euro Guthaben verwenden könnt. Dafür habt ihr aber noch bis zum 15. November diesen Jahres Zeit.Wollt ihr erst einmal in die Premium-Mitgliedschaft reinschnuppern, steht euch dafür einzur Wahl, den ihr als Neukunde voll ausnutzen könnt, ohne eine Gebühr zahlen zu müssen. Seid ihr euch noch unschlüssig, worauf ihr euren Fokus richten solltet, haben wir hierDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.