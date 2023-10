Amazon: Prime Day 2023: Von Maus bis Monitor alles dabei - die optimale Ausrüstung für Shooter-Spieler

Amazon Prime Day 2023: Diese Mäuse, Tastaturen & Monitore nutzen die Shooter-Profis

#1 Die beliebteste Maus der Valorant-, CS:GO- und CoD-Profis: Logitech G Pro X Superlight

#2 Den Sieg stets vor Augen: Der beste Gaming-Monitor für Shooter-Spieler

#3 Nie ein Schritt zu viel: Auf diese Tastaturen schwören die Profis

#4 Kristallklarer Klang selbst in fulminanten Feuergefechten mit dem passenden Gaming-Headset

#5 Mit einem hochwertigen Mauspad seid ihr Immer auf Headshot-Höhe

Endlichund mit ihm warten wieder spannende Sonderangebote, die sich vor allem für sparsame-Spieler bezahlt machen dürften. Wir verraten euch im Folgenden, welchewelchenund was ihr sonst noch so ins Visier nehmen solltet.Falls ihr euch aber ganz allgemein fragt, auf welche Peripherie ihr einen Blick werfen solltet, greifen wir euch mitein wenig unter die Arme. Dort findet ihr eine etwas breitgefächertere Auswahl, die diverse weitere Gaming-Tastaturen, -Headsets und mehr umfasst.Während unsereeher eine grobe Orientierung im Deal-Dschungel bietet, werden wir mit der besten Ausrüstung für Shooter-Fans etwas konkreter. Und damit auch alles Hand und Fuß hat, was wir euch raten, beziehen wir uns bei unserer Auswahl auf das meistgenutzte Equipment bekannterwie shroud, s1imple und Co. - welches prosettings.net in einer übersichtlichen Liste festgehalten hat.Dabei stechen immer wieder einzelne Modelle bekannter Peripherie-Hersteller wieund anderen hervor, die von unzähligen Shooter-Experten genutzt und empfohlen werden. Hierbei unterscheidet sich ihre Wahl nur selten, völlig gleich, ob sieoderspielen. Die besten Produkte einer jeden Kategorie findet ihr im Folgenden.Die wohl beliebteste Maus der Spieler, die sich in den höchsten Rängen von Counter-Strike, Valorant und weiteren schnellen Shootern tummeln, dürfte diesein. Sie kommt mit einem Gewicht von weniger als sagenhaftendaher und das trotz eines Akkus, der bis zulang durchhalten soll.Darüber hinaus ist sie mit demausgestattet, der für hervorragende Präzision sorgen soll. Auch am zweiten Prime Day könntet ihr durchaus die Chance haben, die besonders beliebte Gaming-Maus zu einem günstigeren Preis zu erstehen. Wem Logitech nicht zusagt, der findet glücklicherweise bei Razer und SteelSeries passende Alternative.Auch, was den richtigenfür schweißtreibende Shooter-Sessions anbelangt, sind die Profis sich einig. Sie greifen vor allem zum, der mit starken Spezifikationen wie einervon 240 Hertz oder einervon 0,5 Millisekunden aufwartet.Er bietet einevon 24,5 Zoll – ideal für Titel wie Fortnite oder Overwatch 2, in denen ihr so schnell wie möglich das gesamte Spielgeschehen erfassen können müsst. Natürlich ist er dank des 120 Hz-Modus auch mit derund denSeries-Konsolen kompatibel. Und dank verschiedenerlässt sich eine noch bessere Performance erzielen, denn eure Einstellungen werden so exakt auf das jeweilige Szenario abgestimmt.Zugegeben: Bei den, die in der Profi-Szene stärker verbreitet sind, fällt es schwer, einen eindeutigen Favoriten auszumachen. Immerhin dürften die wichtigsten Features mittlerweile von mehreren Herstellern geboten werden. Besonders entscheidend: Ein, welches nicht zu viel Platz auf dem Tisch einnimmt. Hier bieten sich sogenanntean, denn bei ihnen wird zumeist auf das Numpad oder die Funktionstasten verzichtet.Besonders wichtig bei der Wahl der passende Shooter-Tastatur dürften darüber hinaus die verbautensein. Hier wird in unterschiedliche Farben unterschieden, die sich durch den Druck, den sie zum Auslösen benötigen, ebenso wie ihre akustischen Merkmale voneinander abheben. Empfehlenswert sind Tastaturen mit roten oder schwarzen Switches, doch auch die hauseigenen von Razer und anderen Herstellern erfüllen ihren Zweck hervorragend. Auf die eher kostspieligen Keyboards könnt ihr mit etwas Glück am Prime Day 2023 auf Amazon von satten Rabatten profitieren.Um selbst in den hitzigsten Schusswechseln einen kühlen Kopf zu bewahren, hilft ein gutes Gaming-Headset enorm. Nicht nur, dass essitzen sollte, so dass es nicht nach einer Zeit auf eure Ohren drückt, sondern auch ein auszeichneter Klang in unterschiedlichen Spielsituationen ist entscheidend. Immerhin wollt ihr es hören, wenn sich beiein Feind an euch heranschleicht, während ihr von einem Highground aus die Kriegszone überblickt.Da es bei einem passenden Gaming-Headset wohl auch viel von der persönlichen Präferenz abhängt, was man auf den Ohren am angenehmsten findet, scheiden sich hier unter den Profi-Spielern erneut die Geister. Oft aufgeführte Vertreter finden sich mit dem, dem, demoder dem. Alle von ihnen haben wir oben für euch verlinkt und am Prime Day 2023 habt ihr die Chance, sie auf Amazon zu einem günstigeren Preis zu finden.Zur Grundausstattung eines jeden Shooter-Spielers zählt natürlich auch ein möglichst hochwertiges Mauspad, mit dem ihr euer Ziel nicht aus dem Fadenkreuz verliert, weil ihr einmal abrutscht oder gar an seine Grenzen stoßt und auf der Tischplatte landet. Aufgrund der zumeist sehr, mit der Profi-Spieler in Counter-Strike, Valorant oder auch Overwatch 2 spielen, muss das Mauspad entsprechendgewählt sein.So lauft ihr keine Gefahr, selbst bei weitflächigen Ruderbewegungen in adrenalingeladenen Aim-Duellen aneinzubüßen. Auch das Material sollte möglichstsein und nicht schon nach wenigen Wochen des intensiven Spielens ausgeledert sein. Da sich die beliebtesten Mauspads jedoch nicht großartig voneinander unterscheiden, was Preis und Qualität anbelangt, haben wir euch eine Auswahl der beliebtesten Modelle zusammengestellt. Auch sie werden von den besten Spielern der Welt tagtäglich zuhause oder sogar auf Turnieren genutzt.Mit unserer Zusammenstellung der einzelnendürftet ihr bestens gerüstet sein, wenn ihr euch das nächste Mal in eine Partieoder die bereits genannten Shooter-Spiele wagt. Zockt ihr auch an eurem PC viel lieber mit einemanstelle der herkömmlichen Kombination aus Maus und Tastatur? 