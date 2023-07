Amazon: Prime Day 2023 - Neue Spiele, Monitore, TVs & mehr: Ultimative Shopping-Liste für Gamer

Amazon Prime Day 2023: Dank der ultimativen Shopping-Liste für Gamer findet ihr euch im Deal-Dschungel zurecht

#1 Gaming-Monitore aus dem Highend-Bereich

HDR-Unterstützung

hohe Helligkeit von mindestens 300cd/m²

geringe Reaktionszeit von 1ms

variable Synchronisierung via AMD FreeSync oder Nvidias G-Sync

#2 Smart-TVs, die sich auch zum Zocken bestens eignen

#3 Konsolen, leistungsstarke PC-Hardware und Gaming-Laptops

#4 Peripherie & Zubehör aller Art

#5 Das Beste kommt zum Schluss: Brandaktuelle Spiele für PS5, Xbox, Switch & PC

Derist endlich gestartet und mit ihm erwartet uns eines der spannendsten Spar-Spektakel des Jahres. Damit ihr bestens darauf vorbereitet seid, verraten wir euch, welche Produkte ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet und präsentieren euch die optimaleMit dabei:und, die die Herzen vonund-Spielern gleichermaßen höher schlagen lassen, ebenso wie sonst eher kostspielige, die ihr am Prime Day stark vergünstigt bekommt. Aber auch hochwertigein Form vonodersowieund natürlich dieselbst zählen dazu.Damit ihr amverliert und auf Amazon wahllos nach Sonderangeboten sucht, lohnt es sich, vorab einmal zu überlegen, was einem beim eigenen Gaming-Setup denn überhaupt fehlt. Klar, vor allem sonst sehr kostspielige Produkte wie Gaming-Fernseher oder 4K-Monitore schießen einem dabei sofort in den Kopf. Doch auch die Konsolen und Gaming-PCs selbst, beziehungsweise die in ihnen verbaute Hardware, gibt es meist wesentlich günstiger. Wir empfehlen euch, euren Fokus vor allem auf die folgenden Produkte zu richten:Worauf ihr bei den reduzierten Produkten am Prime Day 2023 auf Amazon achten solltet, um euch nicht von dem Schnäppchenfeuerwerk irritieren zu lassen und damit ihr wisst, was wirklich wichtig ist, stellen wir euch im Folgenden ein paar Eckdaten zur Verfügung und empfehlen ein paar konkrete Produkte, auf die sich ein Blick besonders lohnt.Ein guter Gaming-Monitor zeichnet sich keineswegs durch eine besonders üppige Größe oder ein futuristisches Design aus, ganz im Gegenteil: Wie immer ist wichtig, was unter der Haube steckt. Dies fängt bei der Wahl der richtigen, die hinter seiner Bildschirmfront verbaut sind, an. Wollt ihr euch am Prime Day 2023 also ein neues Display zum Zocken zulegen, solltet ihr hier idealerweise zu einem Monitor greifen, bei dem bereits die-Technologie bei den Paneelen verwendet wird.Jene bieten eine schnelle Reaktionszeit, einen größeren Betrachtungswinkel sowie sehr präzise Farbgenauigkeit und stärkere Kontraste als TN- und VA-Bildschirme. Doch auch die – aktuell noch sehr preisintensiven –-Displays stellen, vorausgesetzt ihr bekommt sie in Kombination mit einer hohen Bildwiederholrate, eine hervorragende Alternative dar. Ein herausragendes Beispiel sind die, von denen ihr am Amazon Prime Day 2023 einige vergünstigt finden könnt:Vergleichbare Modell gibt es mit den-Displays, welche sich ebenfalls in dieser Preisklasse bewegen, aber teilweise mit einer rasantenvondaherkommen:Allgemein lohnt es sich, beim Kauf eines neuen Gaming-Monitors auf eine möglichst hohe Hertz-Zahl zwischenzu achten, gerade dann, wenn ihr kompetitive Titel wiezu euren Lieblingsspielen zählt. In Kombination mit einer kristallklarenoder, landen die Bildschirme jedoch meist im Bereich der 500 Euro-Marke – außer, ihr schießt sie am Prime Day zu einem günstigeren Preis.Weitere, die euer neuer Gaming-Monitor mitbringen sollte:Ihr seid viel lieber auf derals auf dem Computer unterwegs? Den kompetitiven Kick braucht ihr nicht, stattdessen ziehen euch cineastische Triple A-Produktionen wiein ihren Bann? Dann steht euch der Sinn mit Sicherheit nach einem möglichst, der auch noch ein paarmit sich bringt.Auch bei einem solchen lohnt es sich, zunächst auf die verbauten Paneele zu achten und auch hier empfehlen wir euch, euch für ein-Display zu entscheiden. Ebenfalls ein Kaufargument für Blockbuster-Liebhaber: Diedes neuen Fernsehers. Klar, desto größer der TV, desto höher fällt meistens auch sein Preis aus. Doch am Prime Day 2023 dürftet ihr eine große Auswahl an Fernsehern finden, die sich jenseits der 65-, 75- oder gar 85-Zoll-Grenze bewegen - zu einem fairen Preis.Bei einer solch ausgeprägten Bildfläche darf dienatürlich nicht zu kurz kommen. Hier lohnt es, sich voll und ganz auf dievonund Co. zu konzentrieren. Vor allem Sony weiß, was Gamer wollen, und bietet verschiedene Modelle an, die im perfekten Einklang mit derharmonieren.Dies liegt unter anderem auch an der, denn die PS5 profitiert von bis zu. Ein tolles Beispiel findet ihr mit dembekommt, aber auch dersehen lassen.Während ein Gaming-Monitor oder Smart-TV zum erweiterten Setup eines jeden Zockers zweifelsfrei dazugehört, sollte doch zunächst einmal mit der passenden Konsole oder besonders leistungsstarker Hardware für das Grundgerüst gesorgt werden. So stellen die aktuellenaus dem Hause Sony und Microsoft, also diesowie dienicht nur die Basis für einen gemütlichen Spieleabend dar, sondern auch gleichermaßen hervorragende Ziele für den Prime Day 2023, an dem ihr mit starken Rabatten auf Amazon rechnen dürftet. Doch auch dieHandheld-Hybrid, die, braucht sich nicht zu verstecken:Diesogar zum bisherigen Tiefstpreis. Aber völlig gleich, ob ihr euch eher Team Sony oder Team Microsoft angehörig fühlt, auf den beiden Spielekonsolen dürftet ihr für die nächsten Jahre erst einmal in guten Händen sein. Ähnlich sieht es bei besondersaus, deren Herzstück sowohl einder aktuellen CPU-Generationen sowie einevonoderdarstellen.Vor allem Nvidiasist dabei besonders spannend, kam sie doch erst zum Ende des letzten Jahres auf den Markt und gilt seitdem als hervorragende Wahl, was die GPU eines Gaming-PCs anbelangt. Hierbei gibt es natürlich Unterschiede: Während der Preis für Nvidias aktuellen Platzhirsch, die, bei über 1.500 Euro liegt, gibt es auch Karten, die zwar etwas weniger Leistung, aber dafür auch einen wesentlich günstigeren Preis bieten. Ein gutes Verhältnis zwischen beiden Faktoren bietet die, die ihr für unter 900 Euro bei Amazon bekommt:Benötigt ihr statt einer Grafikkarte oder einem Prozessor viel eher ein-Upgrade, so solltet ihr unbedingt ein paar der schnellenam Prime Day 2023 auf dem Schirm haben. Diese bieten dankrasanteundin Größen zwischen einem und vier. Vor allem Hersteller wieoderzählen hier zu den Marktführern. Der südkoreanische Technik-Gigant bietet mit dereine der schnellsten NVMe SSDs auf dem Markt, die ihr dank dersogar in eurerverbauen könnt:Wollt ihr in den Genuss eines Gaming-PCs kommen, euch aber nicht dafür an einen Ort binden? Dann ist einvielleicht eher die richtige Wahl. Auch hier solltet ihr darauf achten, dass eine möglichstverbaut ist, dernicht schwächelt und ihr ausreichend internen Speicher in Form eineszur Verfügung habt. Auch der zusammenhängendesollte mindestens WQHD-Auflösung und eine Diagonale vonbieten, damit das Zocken auch unterwegs Spaß macht.Zwar spart ihr am Amazon Prime Day 2023 vermutlich viel mehr Geld, wenn ihr euch auf die dicken Fische wie Fernseher, Konsolen und Co. konzentriert, aber es sind wie so oft auch die kleinen Dinge, die uns Zocker glücklich machen können. Seid ihr auf der Suche nach einer neuen, einer hochwertigen, die sonst in sündhaft teure Preisgefilde fällt, oder nach dem, dieoder die, seid ihr hier genau richtig. Außerdem stellen wir euchvor.Für PC-Besitzer, insbesondere abervon Interesse sein. Bei der richtigen Gaming-Maus sollte insbesondere Wert auf diegelegt werden, was bedeutet, dass sie gut in eurer Hand liegt und eine qualitative Verarbeitung aufweist, die selbst nach Stunden des Zockens nicht nachgibt. Doch auchwie eine hohe, die Möglichkeit, verschiedenezu speichern oder ihrnach Belieben zu verringern oder zu erhöhen, solltet ihr im Auge behalten.Ähnliches gilt für Tastatur und Headset, denn auch hier sollte im Vordergrund stehen, dass ihr die Tasten gut erreicht oder die Ohrpolster nicht nach einer Zeit anfangen zu drücken. Bei mechanischen Gaming-Tastaturen kommt die Wahl der richtigenhinzu: WährendundSchalter ein hör- und spürbares Klicken verursachen, sind dieundSwitches eher leise und lassen sich ganz leicht und mit geringem Widerstand auslösen.Wer sich beimfür einModell entscheidet, sollte dieunbedingt beachten. Fällt jene eher kurz aus, raten wir vom Kauf ab. Ein besonders beliebtes Stück findet ihr aber mit demHabt ihr hingegen einen Kopfhörer ohne Mikrofon gewählt, beispielsweise den, der von vielen Profi-Spielern aufgrund seiner hohen Audioqualität verwendet wird, benötigt ihr ein passendes. Beliebt sind die Modelle vonoderDoch auch für Konsoleros gibt es Peripherie und Zubehör, auf welches sich am Prime Day ein geschulter Blick lohnt. Neben den weiter oben angesprochenen NVMe SSDs, die für die PlayStation-Besitzer interessant sein dürften, schießen einem hier natürlich. Vor allem dieSwitch-Besitzer müssen für den wohl ungeschlagenendas restliche Jahr über viel Geld in die Hand nehmen, doch auch dieoderfallen aufgrund ihres regulären Preises aus vielen Wunschlisten:Neben den Controllern zählen aber auch. Und wollt ihr nicht nur euch selbst, sondern auch euren Mitspielern eine Freude machen, versucht es doch einmal mit einem ganz, der Verbindungsproblemen den Kampf ansagt.Selbstverständlich dürfen die Spiele, die ihr mit all eurer neuen Hardware zocken könnt, nicht fehlen. Auch hier wird es am Prime Day 2023 auf Amazon Rabatte hageln. Völlig gleich, ob ihr im Besitz einer PlayStation 5, einer Xbox Series X|S, einer Nintendo Switch oder eines Gaming-PCs seid: Mit den passenden Angeboten bekommt ihrzum derzeitigen Bestpreis und darunter geboten.Rechnen dürftet ihr mit Vergünstigungen auf beliebte Titel der jüngeren Vergangenheit, darunter beispielsweise, dem Remake vonoder auch