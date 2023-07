Amazon: Prime Day 2023 - Essenzielles PS5-Zubehör: Controller, SSDs & mehr

Das wichtigste PS5-Zubehör am Amazon Prime Day 2023: 5 Essentials lohnen sich richtig

DualSense (Edge) Controller

Wireless-Headset

externe Festplatte oder SSD für mehr Speicherplatz

Controller-Ladestation

PS5-Fernbedienung

#1 Der ideale Controller für die PlayStation 5

#2 Starker Sound dank hochwertigem Headset

#3 Speicherprobleme adé dank schneller SSD

#4 Stets genug Saft: Die DualSense Ladestation

#5 Zum Streamen: Die PS5-Fernbedienung

Diewar eine Zeit lang nicht gerade einfach zu bekommen, doch Sony hat das Ende der Konsolenknappheit ausgerufen und mittlerweile finden wir sie sogar zu vergünstigten Preisen beiund Co. Wer aktuell nach dem richtigenfür seinesucht,Wir stellen im folgenden gleichfast schonvor. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob ihr ein alter Hase seid oder euch Sonys Next-Gen-Konsole erst kürzlich zugelegt habt - wir verraten, welche Gadgets sich so richtig lohnen.Während ein möglichst leistungsstarker Fernseher fast schon selbstredend zur Grundausstattung dazugehört, sollte er doch HDMI 2.1 unterstützten und idealerweise eine kristallklare 4K-Auflösung bieten, gibt es noch so einiges an kleinerem, aber nicht weniger wichtigem PS5-Zubehör. Wollt ihr also noch mehr aus eurer PlayStation 5 herausholen, gelten folgende fünf Accessoires, die ihr am Amazon Prime Day 2023 möglicherweise besonders günstig bekommt, als fast schon essenziell:Damit dürfte der wichtigste Bedarf an Zubehör für eure PlayStation 5 für das Erste gedeckt sein. Obendrein können sich eine Tragetasche, ein Joystick- oder ein Lenkrad für immersive Simulationsspiele oder auch eine HD-Kamera für die PS5 lohnen. Auf das Wesentliche in Form der bereits angesprochenen Essentials gehen wir im Folgenden noch einmal näher ein.Auch, wenn mit dem Dualsense Wireless Controller bereits das optimale Gamepad für die PlayStation 5 als Zubehör beiliegt, kann sich die Anschaffung eines zweiten derselben Sorte vor allem mit den starken Prime Day-Rabatten lohnen. So müsst ihr nicht jedes Mal darauf achten, dass der Akku eures Gamepads noch für die aktuelle Spiele-Session hält und könnt nach Belieben wechseln.Aber auch, wenn ihr oft mit eurem Partner oder euren Freunden zusammenzocken wollt, ist die Anschaffung eines zweiten PS5-Controllers sinnvoll. Alternativ könnt ihr eurem beigelegten Gamepad auch noch mit dem, ein starkes, aber kostspieliges Upgrade verpassen.Wer nicht unbedingt auf den Sound nicht ganz so kristallklaren Klang seiner TV-Lautsprecher angewiesen sein möchte, für den stellt ein hochwertiges Headset ein fast schon unverzichtbares Zubehör für die PlayStation 5 dar. Vor allem für Multiplayer-Sessions, in denen ihr mit euren Teammitgliedern kommunizieren müsst, oder für gemeinsame Stunden im Discord, das seit einiger Zeit auch auf der PS5 vollständig verfügbar ist, eignet sich die Mikrofon-Kopfhörer-Kombi hervorragend.Natürlich unterscheiden sich hier nicht nur die Geschmäcker, sondern auch die Preise, die euch für ein passendes PS5-Headset abverlangt werden. Eine noch immer solide Option, die das Portemonnaie nicht sprengt, aber nahezu alle Features bietet, die euch wichtig sein dürften, stellt Sonys hauseigenes Pulse 3D Wireless Headset dar. Es wurde gemeinsam mit der PS5 im Jahr 2020 vorgestellt und kommt in verschiedenen Farben daher.Nicht nur in einem Computer, sondern auch mit einer PlayStation 5 stellt eine SSD ein besonders hilfreiches Zubehör dar. Die bereits verbaute Solid State Drive bietet einen Platz von bis zu 825 Gigabyte. Ist dieser aber erst einmal voll, müsst ihr Titel, die ihr eigentlich noch spielen wollt, runterschmeißen.Abhilfe schafft ein zweites Speicherlaufwerk, welches ihr dank des zweiten M.2 SSD-Slots problemlos in der PlayStation 5 verbauen könnt. In verschiedenen Test- und Erfahrungsberichten schwärmt man von der Corsair MP600 Pro LPX. Sie bietet euch einen Terabyte zusätzlichen Speicherplatz und ist dabei mit schnellen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten ausgestattet. Und dank ihres integrierten Kühlkörpers braucht ihr euch keine Sorgen um die Sicherheit eurer Daten oder eures Systems machen. Am Amazon Prime Day 2023 könntet ihr sie oder eine passende Alternative besonders günstig finden.Eine Ladestation für eure kabellosen Controller stellt auch für die PS5 ein nützliches Zubehör dar. So sorgt ihr dafür, dass eure Gamepads stets mit ausreichend Power für eure ausgiebigen Abenteuer ausgestattet sind. Mit der offiziellen Ladestation des Herstellers, der DualSense Charging Station, lassen sich bis zu zwei Gamepads gleichzeitig laden - völlig gleich, ob es sich dabei um denhandelt.Da die PS5 Wireless Controller allerdings über einen USB-C-Anschluss verfügen, ist ebenso vorstellbar, dass ihr dank Smartphone, Nintendo Switch oder Steam Deck bereits über optimale Lademöglichkeiten verfügt. Apropos: An anderer Stelle verraten wir euch,Selbstverständlich unterstützt die PlayStation 5 auch die Anwendungen von Streaming-Diensten wie Netflix, Disney Plus, Amazon Prime und Co. 