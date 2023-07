Amazon: Prime Day 2023 - Die besten NVMe SSDs für PC & Konsole

In wenigen Tagen startet der Amazon Prime Day 2023, eine der größten Online-Rabattschlachten des Jahres. Vom 11. Juli bis zum 12. Juli könnt ihr euch auf Amazon durch zahlreiche Angebote klicken, damit ihr aber nicht zu viel Zeit verliert, haben wir in diesem Artikel die besten NVMe SSDs zusammengefasst.

Es gibt nicht nur viele verschiedene Hersteller von NVMe SSDs, sondern auch gravierende Unterschiede in Bezug auf den optimalen Einsatzbereich. Einige der neuesten Modelle können nur auf den modernsten Mainboards installiert werden, andere sind am besten in einer Konsole aufgehoben - wir zeigen euch hier die besten NVMe SSDs für jeden Zweck.

Amazon Prime Day 2023: Auf diese Features solltet ihr bei der Wahl eurer NVMe SSD achten

Kapazität: Eine der ersten Fragen die ihr euch stellen solltet, betrifft die Kapazität. Typische Größen sind zwischen ein Terabyte und acht Terabyte.

NVMe SSDs gibt es in verschiedenen Längen und Breiten, z. B. 2242, 2260, 2280 und 22110, die sich auf die Größe der Karte in Millimetern beziehen. Je nach Anwendungsgebiet, passt nicht jede SSD in das gewählte System.

Die Allrounder - Diese NVMe SSDs kennt jeder

Das sind die wichtigsten Punkte, die ihr vor dem Kauf einer NVMe SSD beachten solltet. Gerade wenn ihr vorhabt, eine neue Festplatte für eureoder euerzu kaufen, ist es wichtig, die Kompatibilität der gewählten SSD mit eurer Hardware zu überprüfen.