Amazon: Prime Day 2023 - Die besten Controller für jede Konsole in unserem Überblick

Amazon Prime Day 2023: Auch für PC-Spieler interessant – Die besten Controller für PS5, Xbox Series & Switch

#1 Xbox Series Wireless und Xbox Elite Controller

#2 PS5 DualSense Wireless und DualSense Edge Controller

#3 Nintendo Switch Pro Controller und einfache Joy-Cons

Derist beinahe zu Ende, falls ihr in den letzten Stunden noch auf der Suche nach einemfür eine eurer Konsolen seid, geben wir euch in diesem Artikel die perfekte Übersicht über die besten ControllerAuch wenn wir uns hauptsächlich auf Controller für die verschiedenen Konsolen konzentrieren, müssen auchnicht in die Röhre schauen. Die meisten Modelle sind auch ohne Probleme am eigenen Gaming-PC nutzbar.Gamepads und Controller gibt es wie Sand am Meer: Während die Konsolenhersteller uns mit einer jeden neuen Generation nicht nur mit den dazugehörigen Eingabegeräten beglücken, sondern auch häufig eine Pro- oder Elite-Version dieser anbieten, probieren Drittanbieterhersteller seit jeher, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Darum zeigen wir euch neben den originalen Versionen auch immer ein oder zwei gute Alternativen von eher unbekannten Herstellern.Klar, häufig müsst ihr für einen PlayStation DualSense- oder den Nintendo Switch Pro Controller etwas mehr Geld auf den Tisch legen als für eine der No-Name-Alternativen. Doch davon solltet ihr euch – gerade in Hinblick auf die satten Rabatte, die euch am Prime Day erwarten könnten – auf keinen Fall abschrecken lassen. Die originalen Gamepads gehören nicht grundlos zum Standard-Repertoire eines echten Konsoleros.Aber auch in den Fokus der Computerspieler rücken die Controller der PlayStation, Xbox oder Switch immer mehr. Dies wundert wenig, lassen sich extrem populäre Titel wieoder zahllose Action-Adventures, Jump'n'Runs und Co. doch auch auf dem Gaming-PC wesentlich angenehmer mit einem Gamepad zocken als der klassischen Kombination aus Maus und Tastatur. Und dank der nahezu nahtlosen Controller-Unterstützung von Steam könnt ihr bedenkenlos auf letztere verzichten, denn es ist euch sogar möglich, eigene Tastenbelegungen für jedes Spiel vorzunehmen.Nicht nur Xbox-Fans freuen sich über die Modernisierungen, die Microsoft mit der aktuellen Konsolengeneration an dem ohnehin beliebten Controller-Design vorgenommen hat. Auch für PC-Spieler gilt der Xbox Wireless Controller seit einiger Zeit zum Standard-Repertoire, wenn einmal ein Gamepad benötigt wird. Klar, dank Hersteller Microsoft ist eine Verbindung ja ganz grundlegend bereits gegeben.Neben seinem beliebten, ergonomischen Design kann er auch mit Langlebigkeit punkten. So sind beispielsweise keine Batterien nötig, wenn ihr ihn per USB C-Kabel am PC (oder eurer Xbox) verwendet. Im Akku-Modus hält er ebenfalls gute 40 Stunden durch. Über die dazugehörige Xbox-App könnt ihr die Tasten euren Bedürfnissen entsprechend zuweisen und wer dabei noch mehr Handlungsspielraum benötigt, der greift am besten direkt zur Elite-Ausführung des Xbox Wireless Controllers:Jener bietet die wohl erhabenste Spielerfahrung von allen Modellen aus dem Hause Microsoft, kommt er doch mit reihenweise nützlichen und zusätzlichen Features daher, zum Beispiel verstellbaren Thumbsticks, gummierten Griffen und nahezu unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten. Allerdings ist er, abseits vom Prime Day, auch mit einem äußerst stolzen Preis versehen.Neben Microsoft bietet natürlich auch Sony eine passende Alternative mit seinem DualSense Wireless Controller an. Dieser ist für die PlayStation 5 optimiert und soll dank haptischem Feedback, adaptiven Triggern und einigen anderen spannenden Funktionen ein noch intensiveres und fesselnderes Gaming-Erlebnis bieten. Wer das Design eines PlayStation-Controllers schon immer ansprechender fand – sei es, aufgrund seiner Optik oder dem Gefühl, wie er in der Hand liegt – der muss hier also keineswegs Abstriche machen.Natürlich lässt sich auch der PS5-Controller problemlos am PC verwenden, bieten Dienste wie Steam und auch einige Spiele doch auch für ihn ihre Unterstützung an. Da der PS5 DualSense Controller allerdings etwas teurer ist als sein Xbox-Pendant, lohnt es sich gerade hier, am Prime Day 2023 auf Amazon die Augen offen zu halten. Ähnlich steht es um die Luxus-Ausführung, denausführlich unter die Lupe nehmen durften.Auch er kommt, ähnlich wie der Xbox Elite Controller, mit einer Reihe an Performance-optimierenden Features daher. Beispielsweise lassen sich seine Tasten austauschen und nach eurem Geschmack anpassen, die Stick-Empfindlichkeit einstellen sowie Stickmodule und -Kappen ersetzen. Doch Qualität hat wie immer seinen Preis:Gerade in Anbetracht dessen lohnt es sich hier noch einmal besonders, am Prime Day ein spannendes Schnäppchen schießen zu wollen. Entscheidet ihr euch für den DualSense Edge Controller, so bekommt ihr eine passende Schutztasche im Übrigen direkt mit dazu.Zugegeben: Wer am Gaming-PC mit einer der Controller-Optionen, die wir für die Nintendo Switch empfehlen, zocken will, kann dies in den meisten Fällen und geradeebenfalls problemlos tun. Dennoch eignen sich vor allem die Joy-Cons ohnehin nicht unbedingt für längere Spiele-Sessions. Viel angenehmer ist da schon der Nintendo Switch Pro Controller, der, auch an der kleinen Konsole selbst, Fans aus aller Welt überzeugt.Von seinem Design erinnert er etwas an seine großen Geschwister und von der Performance, die er gegenüber Drittanbietermodellen bietet, soll er sich ebenfalls noch einmal abheben. Verglichen mit eben jenen müsst ihr allerdings auch wesentlich tiefer in die Tasche greifen, kommt er doch mit einem stolzen Preis von rund 60 Euro daher. Auf Rabatte wartet man das ganze Jahr über ebenfalls vergebens, hält er sich doch relativ konstant über der 50 Euro-Marke. Doch am Prime Day 2023 könntet ihr auf Amazon Glück haben und zumindest etwas Geld sparen.Immerhin ist der Nintendo Switch Pro Controller noch einmal rund zehn Euro günstiger als die klassischen Joy-Con-Sets, von denen es eines direkt mit der Konsole mitgeliefert gibt. Oft für ihr „Drift-Problem“ kritisiert, stellen sie dennoch eine recht einzigartige Möglichkeit zum Zocken auf dem Handheld-Hybriden dar. Und auch bei den Joy-Cons habt ihr am Prime Day womöglich die Chance, noch einmal einen etwas günstigeren Preis zu finden.Natürlich haben wir uns auch noch weiteren Angeboten für Gamer gewidmet, falls ihr noch nach weiteren Gadgets sucht haben wirzusammengefasst und zudem verraten wir euch, auf welchessolltet. Und wem das noch nicht genug ist, den erwartet in unserernoch eine Reihe Angebote, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.