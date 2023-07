Amazon: Prime Day 2023 - Essenzielles Switch Zubehör: Speicherkarten, Hüllen & mehr

#2 Mit diesen Gadgets schützt ihr eure Nintendo Switch perfekt

Bei den Controllern gibt es zwei große Unterschiede: Zum einen gibt es densowie diverse ähnliche Controller. Zum anderen gibt es natürlich die mitgelieferten, die sich auf Dauer gerne abnutzen oder nicht die gewünschte Farbe haben. Darüber hinaus gibt es Partyspiele, die mit mehreren Spielern gespielt werden können und bei denen jeder Spieler einen Joy-Con benötigt. Daher ist es von Vorteil, mehr als zwei Joy-Cons zu besitzen.Neben dem originalen Nintendo Pro Controller können wir auch denempfehlen. Er bietet neben den üblichen Features auch vier programmierbare Tasten auf der Rückseite. Außerdem ist er für seinen Preis erstaunlich gut verarbeitet, was die fast 2.000 Bewertungen auf Amazon auch bestätigen.Bei den Joy-Cons gibt es außer denvon NintendoOptionen. Dafür könnt ihr die Joy-Cons in vielen verschiedenen Farbkombinationen kaufen und zusätzlich haben wir noch ein Bundle mit einer passenden Ladestation für euch herausgesucht. Vor allem, wenn ihr sechs bis acht Joy-Cons besitzt, könnt ihr so immer sicher sein, dass die ungenutzten Joy-Cons vollständig aufgeladen sind.