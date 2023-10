Amazon: Prime Day 2023 - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für unter 50 Euro

Am Amazon Prime Day 2023 könnt ihr auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jetzt ganze 10 Euro sparen

Auch am zweitenerwarten Gamer wieder spannende Angebote. So beispielsweise auch das bislang wohl beste Spiel für die, das in diesem Jahr auf der kleinen Konsole seinen Release feiern durfte:Am Prime Day zahlt ihr nun nicht einmal mehr 50 Eurofür den Switch-Hit: Für nurkönnt ihr euch TotK sichern - inklusive des Versands, den ihr euch als Prime-Mitglied aber ohnehin spart. Außerdem erwarten euch weitere spannende Deals für den Handheld-Hybriden.Erst imdes aktuellen Jahres erschienen, knüpft The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nahtlos an den Erfolg des, an und wirft uns in ein, das innerhalb einer riesigen, offenen Welt spielt. Während ihr das Königreich Hyrule mit all seinen Winkeln und Ecken zu Fuß oder mit eurem Paragleiter erkundet, stellt ihr euch fiesen Feinden und versucht, hinter die Geheimnisse der rätselhaften Schreine zu gelangen. Am zweiten Amazon Prime Day im Jahr 2023 zahlt ihr für den Blockbuster nur für kurze Zeit rundweniger gegenüber seiner UVP:Weder Sammelspaß, noch Entdeckerlust gehen hier über Stunden hinweg verloren - was unter anderem an demund dem facettenreichenliegt., sondern auch von internationalen Kritiken gelobt, dürftet ihr mit dem Breath of the Wild-Nachfolger keineswegs etwas falsch machen. Nicht umsonst dominierte der Titel dieüber Wochen. Und dank des Angebots von Amazon könnt ihr am Prime Day 2023 sogar noch richtig sparen. Habt ihr also bislang gezögert, dürfte dies die günstigste Gelegenheit der letzten und kommenden Wochen sein.Solltet ihr euch den Kauf von Tears of the Kingdom doch noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen wollen, oder euch gar nach einem anderen vergünstigten Nintendo Switch-Spiel am Amazon Prime Day 2023 umsehen wollen, helfen wir euch an anderer Stelle mit einer kleinen, aberdieser weiter. Und wer noch immer nicht genug gespart hat, der findet mit derbeim Versandhausriesen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.