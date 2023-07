Amazon: 10 massiv reduzierte Nintendo Switch-Spiele beim Prime Day 2023

Amazon Prime Day 2023: Brandneue Veröffentlichungen für Nintendo Switch im Angebot

Master Detective Archives: Rain Code – 39,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 33 Prozent

Everybody 1-2-Switch! – 19,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 33 Prozent

Octopath Traveler 2 – 44,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 25 Prozent

Lego 2K Drive – 40,10

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 33 Prozent

Persona 5 Royal – 44,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 25 Prozent

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – 24,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 58 Prozent

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition – 42,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 52 Prozent

Sonic Frontiers Day One Edition – 33,24 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 45 Prozent

Death’s Door – 19,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 33 Prozent

Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated F.U.N.-Edition – 117,99 Euro

*ANZEIGE: Zum Angebot

Ersparnis: 61 Prozent

Angesichts der heißen Außentemperaturen schmelzen die Preise für Videospiele nicht nur im Steam Summer Sale, sondern auch beimAuchsind von den Rabatten betroffen und so könnt ihr, egal ob ihr zuhause auf der hoffentlich kühlen Couch entspannt oder unterwegs in den Sommerurlaub seid, eure Handheld-Konsole mit frischem Futter versorgen. Wir habenfür euch gesammelt, bei denen sich das Zuschlagen besonders lohnt.Wer befürchtet hat, dass beim Amazon Prime Day 2023 nur verstaubte B-Ware angeboten wird, hat sich übrigens getäuscht. Mitundhat man schon jetzt zwei Spiele reduziert, die erst vor weniger als zwei Wochen überhaupt erschienen sind. Und auchodersind frische Veröffentlichungen aus diesem Jahr, die beim Amazon Prime Day 2023 nunerhältlich sind.Damit ihr bei den reduzierten Nintendo Switch-Spielen auch ordentlich spart, müsst ihr allerdingssein. Das kostenpflichtige Abonnement ist für Neukunden die ersten 30 Tage kostenlos, danach müsst ihr euch zwischen der monatlichen Variante für 8,99 Euro und dem Jahres-Angebot für 89,90 Euro (7,49 Euro pro Monat) entscheiden.Neben den zehn hier aufgeführten Nintendo Switch-Spielen ist übrigens auch der potenzielle Game of the Year-Kandidatim Angebot. Falls ihr hingegen allgemeine Tipps wollt, um in dernicht zu ertrinken, haben wir in einem separaten Artikel aufgeführt,Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.