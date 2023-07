Amazon: Prime Day 2023 - Schnellste Samsung 990 Pro NVMe SSD mit 2TB zum Tiefstpreis

Amazon Prime Day 2023: Samsung 990 Pro – eine der schnellsten NVMe SSDs überhaupt im Tiefstpreis-Angebot

*ANZEIGE: Samsung 990 Pro Heatsink NVMe SSD inklusive Kühlkörper für 209 Euro bei Amazon kaufen.

Ersparnis: 16 Prozent

Derstartet direkt mal mit einem echten Hammer-Angebot für euren Gaming-PC: Dievongibt es jetzt mitzum bislang ungeschlagenenDiewill den Ladezeiten in euren Spiele-Sessions den Kampf ansagen und kommt mit besonders flotten technischen Spezifikationen daher. Da es sie bislang nirgends zu einem niedrigeren Preis zu kaufen gab, bietet sich somit eine besonders günstige Gelegenheit, eurem Rechner einaus dem Highend-Bereich zu verpassen.Neben dem vergrößerten Spielraum für eure liebsten Spiele bietet euch die beliebte NVMe SSD ein wahres Feuerwerk an lohnenswerten Features. So überzeugt die Samsung 990 Pro in diversen Tests mit ihrenvon 7.450 Megabyte pro Sekunde, was das Lesen anbelangt und 6900 MB/s beim Schreiben. Am Amazon Prime Day 2023 bezahlt ihr den bislang niedrigsten Preis überhaupt – Preisvergleichsportal Geizhals zufolge spart ihr so fast 20 Euro gegenüber dem nächstbesten Angebot:Vergleicht man den Preis mit ihrer ursprünglichen unverbindlichen Preisempfehlung von 239,90 Euro, zahlt ihr sogar gute 100 Euro weniger. Hervorzuheben ist, abgesehen von ihren hervorragenden Geschwindigkeiten, die die Grenzen der PCIe 4.0-Architektur nahezu vollständig ausreizen, auch ihre intelligente Wärmeregulierung und ihr besonders. Apropos: Auch an diewurde gedacht, denn ihr bekommt die flinke NVMe SSD inklusive einesebenfalls gerade reduziert im Angebot:Nicht grundlos zählt die Samsung 990 Pro zu den besten und schnellsten NVMe SSDs auf dem Markt und abseits des Prime Days 2023 dürfte es wohl schwierig werden, ein besseres Angebot in der kommenden Zeit zu finden. Wem der Sinn nach einer Alternative steht, der findet bei uns noch einmal weitere spannende SSD-Modelle, auf die sich ein Blick am Amazon Prime Day 2023 besonders lohnt.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.