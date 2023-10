Amazon: Prime Day 2023: 10 PlayStation 5-Spiele zum saftigen Sonderpreis

Amazon Prime Day 2023: 10 reduzierte PlayStation 5-Spiele

Atomic Heart – 51,99 Euro

Ersparnis: 26 Prozent

Like a Dragon: ISHIN! – 42,05 Euro

Ersparnis: 30 Prozent

Forspoken – 29,97 Euro

Ersparnis: 14 Prozent

Octopath Traveler 2 – 38,74 Euro

Ersparnis: 35 Prozent

FIFA 23 Sam Kerr Edition – 30,26 Euro

Ersparnis: 22 Prozent

Biomutant – 16,99 Euro

Ersparnis: 58 Prozent

A Plague Tale: Requiem – 48,84 Euro

Ersparnis: 19 Prozent

Kena: Bridge of Spirits (Deluxe Edition) – 31,99 Euro

Ersparnis: 26 Prozent

Persona 5 Royal – 34,99 Euro

Ersparnis: 42 Prozent

Anno 1800 Console Edition - 24,99 Euro

Ersparnis: 38 Prozent

Dieist schon seit ungefähr Anfang des Jahres endlich ohne Lieferengpässe erhältlich und wer noch nach passenden Spielen für die jüngst erworbene Konsole sucht, wird eventuell bei den Angeboten desfündig.Dort tummeln sich neben ein paar häufig reduzierten Klassikern auch ein paar Neuveröffentlichungen aus diesem Jahr, bei denen schon jetzt die Preise purzeln. Wir habenherausgesucht, die sich angesichts der derzeitigen Rabatte beim Amazon Prime Day 2023 besonders lohnen und mit denen ihr eure PlayStation 5-Bibliothek für kleines Geld vergrößern könnt.Wie bereits erwähnt hat man beim diesjährigen Amazon Prime Day 2023 nicht nur die PS5-Mottenkiste hervorgeholt, sondern auch, die erst vor wenigen Monaten in die (elektronischen) Schaufenster gewandert sind. Wenn ihr also bislang noch nicht dazugekommen seid,oderzu spielen, bietet sich jetzt die wohl günstigste Gelegenheit.Wie für alle Angebote am Amazon Prime Day 2023 gilt auch für die folgenden PlayStation 5-Spiele: Damit ihr von den reduzierten Preisen profitiert, müsst ihr natürlich einbei Amazon abschließen. Immerhin: Für Neukunden sind die ersten 30 Tage kostenlos, bevor ihr dann monatlich 8,99 Euro zahlen müsst oder gleich Nägel mit Köpfen macht, und euch das Jahresabo für 89,90 Euro (7,49 Euro monatlich) zulegt.Wenig überraschend hält der Amazon Prime Day 2023 noch jede Menge weitere Angebote bereit, auf die sich ein Blick lohnen könnte. Falls ihr zweigleisig fahrt und neben der PlayStation 5 auch regelmäßig auf derspielt, schaut doch mal bei unserer Auswahl vonvorbei. Und mitist wohl einer der begehrtesten Titel reduziert.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.