Amazon: Prime Day 2023 - 65 Zoll OLED Gaming-TV mit 4K, HDR & 120 Hertz von Sony

Amazon Prime Day 2023: Den Sony Bravia XR mit 120 Hz & 4K gibts aktuell 35 Prozent günstiger

Zumgibt es aktuell einen Topvon Sony zum absoluten. Durch die hohe Bildwiederholrate eignet sich der Sony Bravia XR hervorragend für die Wiedergabe von ruckelfreien Spielen mit der PlayStation 5 oder der Xbox Series X.Die Bildwiederholrate von 120 Hertz in Verbindung mit der hohen Auflösung vonPixeln auf einer Bildschirmdiagonale vonsorgen dafür, dass sich der der Fernseher nicht nur für Heimkinoabende im eigenen Wohnzimmer sondern auch für die ein oder andere Gaming-Session eignet.Der Sony Bravia XR ist mit einemausgestattet, das eine hervorragende Bildqualität mit tiefem Schwarz, lebendigen Farben und hohem Kontrast bietet und dabei dünn, flexibel und energieeffizient ist. In Kombination mit der integriertenergibt das ein nahezu unschlagbares Bild. Und mit dem Prime Day Angebot von Amazon gibt es den 4K Gaming TV jetzt zum unschlagbarenDer(ALLM) ermöglicht die automatische Erkennung von Spielen und schaltet den Fernseher in einen speziellen Modus mit minimaler Eingangsverzögerung.bietet eine höhere Bandbreite und ermöglicht somit die Übertragung hochauflösender Inhalte mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Bildern pro Sekunde, was zu einer flüssigeren Darstellung schneller Bewegungen und einem insgesamt verbesserten Seherlebnis führt.Diebietet ein immersives Klangerlebnis, da der gesamte Bildschirm als Lautsprecher fungiert und der Ton direkt aus dem Bild kommt. Darüber hinaus ermöglicht sie eine präzise Lokalisierung des Klangs, indem der Ton dort wiedergegeben wird, wo sich die entsprechenden Objekte auf dem Bildschirm befinden - für ein noch realistischeres Klangerlebnis.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.