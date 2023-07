Amazon: Prime Day 2023 - Für PC & PS5: Kabelloses SteelSeries Arctis 9 Gaming-Headset im Tiefstpreis-Angebot

Amazon Prime Day 2023: SteelSeries Arctis 9 – kabelloses Gaming-Headset zum bislang günstigsten Preis abstauben

Auf der Suche nach einem nagelneuenfür eureoder euren? Amfindet ihr mit einem besonders beliebten Modell von, welches es zum bislang ungeschlagenen Tiefstpreis gibt, nun genau das Richtige.Konkret geht es dabei um das, welches als eines der besten Headsets zum Zocken auf dem Markt gilt und auchwird. Und am Prime Day könnt ihr noch einmal eine ganze Stange Geld sparen.Das SteelSeries Arctis 9 verspricht eine verlustfreie, kabellose-Verbindung und bietet so ein außergewöhnliches und verzögerungsfreies Spielerlebnis auf dem PC und der PlayStation 5. Eingefleischte Gamer werden diezu schätzen wissen, die einen High-Fidelity-Sound bietet, der den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann. Am Amazon Prime Day 2023 zahlt ihr Preisvergleichsportal Geizhals zufolge den bislang ungeschlagenen Tiefstpreis und spart so über 70 Euro:Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Arctis 9 ist die. So könnt ihr euch mit mobilen Geräten verbinden, um Anrufe zu tätigen, Musik zu hören und VoIP-Chats zu führen, während ihr parallel in eure Gaming-Sessions eintaucht – Multitasking war noch nie so reibungslos. Das Gaming-Headset ist mit einemausgestattet, das mit seinem bidirektionalen Design für eine hervorragende Geräuschunterdrückung sorgt. Ein hervorragendes Feature für alle, die inspielen, in denen eine klare Kommunikation der Schlüssel zu eurem Erfolg sein kann.Die preisgekrönte Arctis-Klangqualität lässt euch auch wirklich jedes Detail präzise hören und mit einer stolzen Reichweite von zwölf Metern habt ihr stets die Freiheit, euch ungehindert von Kabelsalaten zu bewegen. In Kombination mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von über 20 Stunden will das SteelSeries Arctis 9 für lange, ununterbrochene Gaming-Sessions sorgen. Vor allem für Shooter-Spieler ist es, neben den bestenebenfalls vergünstigt findet, eine hervorragende Wahl.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.