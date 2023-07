Amazon: Prime Day 2023 - PlayStation 5-Bundle mit zwei Controllern zum Tiefstpreis im Angebot

Amazon Prime Day 2023: Starkes PS5-Bundle kommt mit Konsole und zwei Controllern zum Tiefstpreis



Der zweite Controller ebnet euch den Weg für lokale Multiplayer-Abenteuer und Couch-Koop-Sessions - und das sofort nach dem Auspacken. Von fesselnden Jump'n'Run-Spielen bis hin zu intensiven Sporttiteln gibt es eine Vielzahl von Spielen, die die einzigartigen Funktionen des DualSense-Controllers voll ausnutzen.



Die Controller der PS5 unterstützen außerdem innovative Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger, die die Aktionen im Spiel in euren Händen zum Leben erwecken sollen. Darüber hinaus erzeugt die 3D-Audiotechnologie der Konsole eine Klangumgebung, die den Spieler umgibt und jede Spielsitzung noch fesselnder macht als die vorherige.



Abgesehen von ihren technischen Spezifikationen ist auf der PlayStation 5 bereits das gefeierte ASTRO's PLAYROOM Zubehör ihr eure PlayStation 5 am Amazon Prime Day 2023



Die mit „Anzeige" gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Wenn ihr euch schon länger überlegt, euch eine der Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Sony zuzulegen, bietet dereuch nun eine bislang ungeschlagen günstige Gelegenheit. Das, bestehend aus derin derinklusive, gibt es gerade zumSo bekommt ihr nicht wie standardmäßig nur einen, sondern gleich zwei der beliebten aktuellen PS5-Controller zum mit Kauf dazu. Bedenkt man seine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 70 Euro, könnt ihr hier also gleich doppelt sparen. Jener lässt sich sogar zum Zocken an eurem Gaming-PC verwenden und zählt zuDas PlayStation 5-Bundle bietet ein zukunftsweisendes Spielerlebnis, ausgestattet mitKomponenten wie einer speziell entwickelten CPU, einer eigenen GPU und einergroßen SSD. Die PS5 bedient sich fortschrittlicher Technologien, die für schnelle Ladezeiten und ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen sollen. Mit einem zweiten DualSense Controller bewaffnet, schnürt Sony uns hier also ein dickes Sparpaket, für das ihr am Amazon Prime Day 2023auf den Tisch legen müsst – Preisvergleichsportal Geizhals zufolge der Tiefstpreis für das Angebot: