Amazon: Prime Day 2023 - Bis zu 20 Euro beim Kauf von LoL- & Valorant-Guthaben geschenkt

Amazon Prime Day 2023: Valorant- und LoL-Guthaben gratis – So einfach geht’s

Valorant-Guthaben mit 20 Prozent Rabatt kaufen:

League of Legends-Guthaben mit 20 Prozent Rabatt kaufen:

Fans von League of Legends und Valorant sollten jetzt besonders gut aufpassen: Am Amazon Prime Day 2023 bekommt ihr bis zu 20 Euro Guthaben für eure liebsten Multiplayer-Titel aus dem Hause Riot Games geschenkt.Was ihr tun müsst, um euch das geschenkte Guthaben, welches ihr in dem beliebten MOBA sowie im CS-artigen Shooter-Hit, aber auch im Auto-Chess-Ableger TFT sowie in Legends of Runeterra nach Belieben verwenden könnt, zu sichern, verraten wir euch selbstverständlich im Folgenden.Im Grunde genommen müsst ihr am Amazon Prime Day 2023 nichts anderes tun, als euch für den Kauf einer Guthaben-Karte für League of Legends oder Valorant, die jeweils um 20 Prozent reduziert sind, zu entscheiden. Je nach Höhe des gekauften Guthabens profitiert ihr dabei von satten Ersparnissen, die wir euch folglich noch einmal genaustens auflisten. Beim Kauf der größtmöglichen Karte gibt es ganze 20 Euro geschenkt – die ihr natürlich trotzdem in den Riot-Spielen gutgeschrieben bekommt.Neben dem geschenkten Guthaben warten auf euch natürlich noch weitere spannende Deals des Versandhausriesen. Seid ihr beispielsweise auf der Suche nach einer passenden Maus oder einer Gaming-Tastatur für Valorant oder LoL, findet ihr amwird. Und gerade für Fans vonherausgesucht.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.